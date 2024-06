Francisco Cerúndolo luchó hasta el final pero no pudo con Novak Djokovic en Roland Garros

Este lunes, Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la cuarta ronda de Roland Garros ante Novak Djokovic. En un partido que duró 4 horas 39 minutos, el serbio se impuso en cinco sets ante el argentino que hizo un gran partido.

En un duelo larguísimo, Nole ganó con comodidad el primer set por 6-1, pero el tenista de 25 años supo remontar el partido para llevarse el segundo y el tercero por 7-5 y 6-3, respectivamente.

Sin embargo, en el cuarto set se rompió el partido. Cerúndolo estaba 4-3 con saque a favor, pero el serbio logró romperlo, igualar y pasar al frente para poder empatar 2-2 el encuentro.

El quinto parecía ser del número uno desde el principio, llegó a estar 2-0 arriba pero el porteño no se dio por vencido. Rompió el saque y logró igualar nuevamente el set, pero el serbio aprovechó varios errores y ratificó porqué se encuentra en esa posición del ranking. Logró cerrar el último set por 6-3 y se metió en los cuartos de final de Roland Garros.

Solo queda disfrutar del mejor de todos.



No volveremos a ver algo igual.

De esta manera, Djokovic logró un nuevo un récord de 370 victorias en partidos de Grand Slam y superó a Roger Federer. Y ganó el partido más largo de su carrera en Roland Garros.

Qué dijo Djokovic luego de ganarle a Cerúndolo en Roland Garros

«Creo que mereció ganar Cerúndolo, jugó mejor que yo en el partido», declaró Djokovic luego del encuentro ante el argentino. Ahora, Nole espera por el noruego Casper Ruud o el estadounidense Tommy Fritz.

«Estuve a tres o cuatro puntos de perder. Felicitaciones a Francisco (Cerdúndolo) por lo bien que ha jugado, su calidad de juego. Él se tiene que llevar este aplauso. No sé cómo hice para ganar, pero esto se lo quiero dedicar a ustedes (al público)«, declaró Djokovic tras el 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 definitivo.

Y remarcó que «Pude terminar el partido sin dolor. No sé que va a suceder cuando me enfríe. Lo siento por Francisco. Es un gran tipo y un gran jugador, le deseo lo mejor. Hoy demostró un gran carácter en la cancha. Estoy muy orgulloso de mi regreso en el partido. La otra noche termine hasta muy tarde. Fuero nueve horas en mis dos últimos partidos, pero por lo menos hoy me voy a ir normal a la cama».