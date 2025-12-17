Horacio Zeballos fue elegido campeón mundial de dobles por la ITF

Horacio Zeballos escribió una página histórica para el tenis argentino al ser elegido campeón mundial de dobles 2025 por la Federación Internacional de Tenis (ITF). El marplatense compartió la distinción con el español Marcel Granollers, con quien conformó una de las duplas más dominantes del circuito.

El reconocimiento llegó tras una temporada inolvidable, en la que Zeballos y Granollers conquistaron sus dos primeros títulos de Grand Slam.

El primero fue en Roland Garros, un triunfo cargado de simbolismo ya que les permitió cortar una racha de tres finales perdidas en torneos grandes, y el segundo en el Abierto de Estados Unidos.

La temporada histórica de Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers

Además de los títulos en París y Nueva York, la pareja hispano-argentina sumó otros tres trofeos en el circuito ATP, con consagraciones en Bucarest, Madrid y Basilea. A eso se agregó una destacada actuación en Wimbledon, donde alcanzaron las semifinales y ratificaron su regularidad en todas las superficies.

El premio otorgado por la ITF tiene un valor especial, ya que es la primera vez que un argentino y un español son reconocidos como campeones mundiales de dobles masculinos.

Para Zeballos, de 40 años, el galardón representa el punto más alto de una carrera marcada por la constancia, la evolución y el talento.

En el resto de las categorías, la ITF también distinguió a la bielorrusa Aryna Sabalenka y al italiano Jannik Sinner, quienes repitieron como campeones mundiales en singles.

En dobles femenino, el reconocimiento volvió a quedar en manos de las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, que fueron premiadas por segundo año consecutivo.