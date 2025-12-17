Maravilla Martínez vuelve al ring en una exhibición ante un ex peleador de UFC en el Ducó

Este sábado 20 de diciembre, Sergio “Maravilla” Martínez se medirá ante Laureano “Pepi” Staropoli, peleador de artes marciales mixtas con experiencia en UFC, en el evento Párense de Manos III, el evento que reune show y boxeo que se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Será un duelo a 4 rounds de 3 minutos cada uno.

El evento es el tercero que organiza Paren la Mano, el programa de streaming de Vorterix, que tiene como protagonistas a Lucas Rodríguez, Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna. En la edición anterior, Maravilla se enfrentó a Pablo Migliore y lo superó con claridad por puntos. Esta vez, a sus 50 años, tendrá un duro duelo ante un peleador de MMA con pasado en UFC, de apenas 32 años.

Faltan solo 3 días para Párense de Manos III.



A esta misma hora el 20 de diciembre vamos a estar viviendo el evento del año en el Palacio Ducó, falta nada para vivir un encuentro profesional INOLVIDABLE, @maravillabox vs El Pepi



Todavía podés conseguir tus entradas en…

En el cara a cara realizado hace dos meses desde AGS Visa, Staropoli lanzó una frase que encendió la previa: “Voy a salir a terminarte, con todo el amor y el cariño que te tengo”, le dijo Pepi al campeón del mundo.

Martínez ya tuvo acción este año: el 15 de febrero, en el Olympic Arena de Badalona, España, enfrentó a César Córdoba en la “Noche de Leyendas”. Fue un combate de exhibición a seis rounds, en el que el argentino se impuso por puntos.

La velada contará con 11 peleas y el cruce entre Maravilla y Pepi será la anteúltima, prevista para las 23:50. La pelea estelar la protagonizarán Gero Arias y Tomás Mazza, creadores de contenido. El evento se podrá seguir por Telefé y a través de la transmisión en vivo de Kick, a cargo de Luquita Rodríguez.