Italia le ganó la final a España y es campeón de la Copa Davis por tercer año seguido

Flavio Cobolli le dio el triunfo decisivo a Italia en la Copa Davis. (Foto: AFP)

Italia no necesitó del dobles y se consagró campeona de la Copa Davis al vencer a España en la serie final con dos triunfos en los singles.

Con las victorias de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, los italianos no extrañaron a Jannik Sinner y lograron la cuarta Davis de su historia, la tercera de manera consecutiva.

En el primer partido, Berrettini venció por 6-3 y 6-4 a Pablo Carreño Busta. Fue su 11° victoria seguida en Copa Davis, donde festejó en 12 de los 14 duelos de singles que disputó.

¡Italia es el tricampeón de la Copa Davis! 🇮🇹🎉



Flavio Cobolli lo definió contra el español Jaume Munar por 1-6, 7-6 (5) y 7-5, en 2 horas y 56 minutos de partido.



Es el primer país en ganar tres torneos seguidos desde 1972. 👏#CopaDavis l @federtennis pic.twitter.com/I66FzfTuuB — Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2025

En el segundo juego, Jaume Munar arrancó con todo y se llevó el primer parcial por 6-1. Sin embargo, Cobolli reaccionó y lo cerró con un ajustado 7-5 y 7-6.

Italia también superó por 2-0 las otras dos series de la fase final ante Austria y Bélgica. Además de las conquistas en 2023 y 2024, ya con el actual formato, también se quedó con la de 1976.

Argentina abre la Copa Davis 2026 contra Corea del Sur

Luego del sorteo para la edición 2026, Argentina deberá enfrentar a Corea del Sur como visitante en la primera fase eliminatoria.

Será del 6 a 8 de febrero. Luego, entre el 18 y el 20 de septiembre se jugará la segunda instancia que clasifica a la fase final. Ahí, si avanza ante Corea del Sur, Argentina será local frente al vencedor de India y Países Bajos.