Los Pumas tuvieron una gran reacción pero no pudieron contra Inglaterra en Twickenham

Los Pumas cerraron el 2025 con derrota frente a Inglaterra. Fue caída 27-23 ante la Rosa en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, en su tercer partido en tierras británicas. El seleccionado argentino no pudo seguir de racha, tras las victorias frente a Gales y Escocia.

En la previa sería un duelo durísimo ante el mejor europeo, que se ubica en la 3° posición del ranking. Aunque los dirigidos por Felipe Contepomi ya habían cumplido el objetivo: ser cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial 2027.

Las primeras intenciones fueron por parte de Los Pumas, que arrinconaron en su campo al local. Pero con drop de George Ford, Inglaterra abrió el marcador y se puso arriba. Inmediatamente, llegó el primer try de la noche. Tras un error en defensa, Ojomoh aprovechó su velocidad y apoyó para estar 10-0 luego de la conversión.

A los 26 minutos, con una gran asistencia de Ojomoh, Immanuel Feyi-Waboso corrió en soledad hacia el ingoal y aumentó más la diferencia. Los Pumas no lograban hacer pie contra un equipo que fue totalmente efectivo en la primera parte. Los primeros puntos argentinos llegaron en los pies de Tomás Albornoz, que cortó el envión ingles.

El primer tiempo terminó con alivio para Argentina. El arbitro Pierre Brousset anuló el tercer try de Inglaterra por knock on, ya que el jugador perdió el dominio de la pelota y apoyó con el antebrazo.

El milagro estuvo muy cerca

Los Pumas cambiaron la cara apenas volvieron a pisar el verde césped. Con mayores intenciones, a los 5 minutos llegó el primer try en las manos de Justo Piccardo, tras una gran jugada colectiva. Luego, hubo conversión de Albornoz y el partido se puso 17-10.

Con penales de Albornoz y Carreras, el encuentro quedó 17-16 en la mitad del complemento. La alegría argentina duró poco, porque unos minutos más tarde hubo nuevo try de la Rosa y posterior anotación de Ford para adelantarse 24-16.

A falta de 10 minutos, un nuevo penal de Ford puso las cosas 27-16 a favor de Inglaterra. Los Pumas reaccionaron y con try de Insgro y conversión de Carreras dejaron el partido muy parejo (27-23) a falta de solo una jugada.

Y hubo tiempo para el suspenso. El seleccionado argentino tuvo la oportunidad de ganar el partido en la última, pero perdieron la pelota en el line y se acabó el encuentro. Los Pumas terminan con muy buenas sensaciones esta gira. donde lograron dos triunfos importantes y se aseguraron ser cabezas de serie en el próximo Mundial.