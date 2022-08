Schwartzman perdió con Tsitsipas y ya no quedan argentinos en Cincinnati

Diego Schwartzman perdió hoy ante Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-3, se despidió en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati y ya no quedan argentinos en el certamen más importante previo al US Open, último Grand Slam del año.

El Peque, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, jugó durante una hora y 38 minutos ante el griego pero fue el número 7 del mundo el que se ganó un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El argentino, de 30 años, se había instalado en los octavos de final con victorias sobre el eslovaco Alex Molcan (39) y el ruso Aslan Karatsev (38). Tsitsipas enfrentará en cuartos a un tenista estadounidense: John Isner (50) o Sebastián Korda (52).

