Schwartzman «vengó» a Coria, eliminó a Paire y debutó con victoria en Madrid

Fueron 125 minutos de partido para que Diego Schwartzman derrotar al francés Benoit Paire en su debut en el Masters 1000 de Madrid. El Peque comenzó hoy su camino en un certamen que promete y mucho, porque contará con varias de las grandes figuras del tenis mundial.

El argentino se impuso 6-2, 6-7 (5) y 6-1 en dos horas y 5 minutos luego de un desarrollo de partido en el que fue superior. El europeo emparejó las cosas en el segundo set gracias a su saque, pero la sensación de dominio fue ejercida mayormente por el Peque.

De esta forma «vengó» la derrota de Federico Coria, que en la qualy había quedado afuera contra Paire por 7-6, 4-6 y 2-6. En esa instancia también fue eliminado Federico Delbonis por Daniel Evans 3-6 y 4-6.

Schwartzman decidió no jugar la semana pasada en Estoril, donde ganó su compatriota Sebastián Báez, para llegar en condiciones a este Masters 1000 que pone muchos puntos en juego. El tenista porteño está en el puesto 15 del ranking mundial.

El torneo madrileño es importante y este año toma otro valor en el circuito, ya que mañana debutará Novak Djokovic, todavía número 1 del mundo pese a no haber jugado la mayoría de los certámenes del año a partir de su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Tanto el serbio como Rafael Nadal debutarán mañana con rivales que salen de la clasificación.

En este contexto, es el único argentino queda en carrera en el certamen de la capital española y el miércoles el Peque será rival del ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el estadounidense Maxime Cressy.

