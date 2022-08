Serena Williams y la desigualdad de género

Las diferencias de género suelen ser difíciles de dimensionar para quienes no las padecen. El deporte, como toda actividad social, está atravesado por las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y así lo expone el retiro recientemente anunciado por Serena Williams en un artículo publicado en la revista Vogue.

La máxima exponente de la rama femenina en la historia del tenis dejó en claro que no continuará en la actividad profesional después del US Open, que se juega desde el 29 de agosto en Nueva York.

“Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo”, lamentó la tenista de 40 años. “Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad”, agregó.

“Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como deportista. Necesito estar con dos pies en el tenis o a dos pies de distancia”, señaló.

Al mismo tiempo, Serena despejó lecturas ajenas y aclaró: “No me malinterpreten, me encanta ser mujer, y me encantó cada segundo del embarazo de Olympia (su hija)”.

Serena Williams sostiene a su hija Olympia después de ganar su partido final de individuales contra Jessica Pegula en el ASB Classic en Auckland, Nueva Zelanda. (Chris Symes/Photosport via AP, File)

Williams es una ganadora formidable pero el mayor legado que dejará con la salida de la actividad profesional pasa por lo humano. Con sus actuaciones fue difusora del deporte femenino como pocas colegas en el planeta. Su historia fue contada en libros, artículos y hasta la famosa película “Rey Richard: una familia ganadora”, que narra la historia de los Williams (ver aparte).

Quien fuera número “1” del mundo durante 319 semanas no quiso hablar de “retiro” y cuestionó la utilización del término. “Nunca me ha gustado esa palabra. No me parece moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo la uso, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”, afirmó.

En ese sentido añadió: “estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años fundé discretamente Serena Ventures, una empresa de capital de riesgo. Poco después, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en lo difícil que es para alguien que dedicó su vida a la disciplina dejar esa sensación inigualable. “Me he resistido a admitir que tengo que dejar de jugar al tenis. Es como un tema tabú. Sale a relucir y me pongo a llorar. Creo que la única persona con la que realmente he llegado a ese punto es mi terapeuta. No quiero que acabe pero estoy preparada”, reconoció.

ARCHIVO – Serena Williams llega a los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (AP Photo/Jae C. Hong, File)

De su juego se pueden decir muchas cosas porque nadie obtiene los campeonatos ni genera en la gente lo que provocó Serena con un desempeño poco habitual. Su potencia y calidad movió las estructuras de un tenis femenino que siempre tuvo que correr de atrás en el circuito.

El anuncio de su salida profesional no es la excepción. Expone las enormes diferencias con las que conviven las deportistas en el alto rendimiento y que no escapan a la diaria que las mujeres enfrentan en los distintos ámbitos.

Serena trasciende la disciplina que encarnó como nadie durante las últimas tres décadas. Se llevó puestos los prejuicios que todavía hoy cargan las mujeres negras en Estados Unidos y en el Mundo. Con una valentía propia de esas personas diferentes que cambian la historia, quien es para muchos la mejor tenista de todos los tiempos dejará la actividad, pero su leyenda seguirá viva por siempre.

La película sobre Serena Williams y su familia que no podés dejar de ver

La influencia de Richard Williams, padre de Serena y Venus, en la carrera de las tenistas es muy grande y así lo refleja la película “Rey Richard: Una familia ganadora” (”King Richard”) estrenada el año pasado.

Con Will Smith en el rol del papá, por el que ganó el Oscar a mejor actor, la historia muestra cómo se encargó de formar deportivamente a las hermanas, con dureza y dedicación.

Lo que muchas veces tensó la relación también forjó el carácter de Serena y Venus. La película se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max.

Imagen de la película donde Will Smith hace de padre de las hermanas Venus y Serena.