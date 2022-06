Sorpresa en Wimbledon: Serena Williams quedó eliminada en primera ronda

Serena Williams no pudo festejar en su regreso a la Catedral del Tenis. La estadounidense, ganadora de 23 Grand Slams en su carrera, fue sorprendida por la francesa, de ascendencia china y camboyana, Harmony Tan en la primera ronda de Wimbledon y quedó eliminada.

Tan, de 24 años de edad y que ocupa el puesto 115 del ranking de la WTA, tuvo su partido soñado en la cancha principal del All England Club. Luego de más de tres horas de partido, la francesa se quedó con la victoria en el super tie-break del tercer set.

Con parciales de 7-5, 1-6 y 7-6 (10-7), Harmony Tan doblegó a Serena Williams que regresó a la actividad en Londres luego de haber abandonado, entre lágrimas, en su partido de primera ronda de la edición de 2021 contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, por una fuerte dolencia que la obligó a retirarse del duelo tras estar empatado a 3 en el primer set.

Su regreso al All England Club no fue el mejor. La estadounidense, ganadora siete veces de Wimbledon, descendió al número 1.204 del mundo tras un año sin jugar y había sido invitada por los organizadores a participar en Wimbledon.

"She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv