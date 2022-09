Swiatek puede cambiar al tenis femenino con su juego y los títulos

La polaca Iga Swiatek ganó diez títulos en su campaña y no cedió ningún sets en todas las finales, demostrando un gran nivel Gentileza

Iga Swiatek se consagró campeona del US Open y alcanzó ayer su tercer título de Grand Slam. Empezó a jugar al tenis porque quería parecerse a Agata, su hermana más grande. Está afianzada como la mejor jugadora del mundo con solo 21 años.

Su relación con el deporte comenzó desde que era muy chica, ya que su padre Tomasz Swiatek fue remero olímpico en los Juegos de Seúl 1988. Pero, Iga eligió otro camino. Al principio, cuando era niña, probó con la natación, hasta que se inclinó por el tenis influenciada por su hermana. Veía cómo Agata jugaba todo el tiempo con las raquetas y siguió sus pasos con la intención de parecerse a ella.

Su hermana participó en diferentes certámenes juveniles y llegó a ubicarse en el lugar 1327 del ranking junior en junio de 2014. Dejó la actividad en 2016 debido a una lesión, al margen de su interés por comenzar a estudiar odontología.

En cambio, Iga no paró de progresar, aunque no todo fue fácil. “Es cierto que me enojé mucho al principio cuando no me invitaban, pero después me di cuenta de que era inútil enojarse. Siendo de Europa del Este o Central es complicado que te inviten. Entonces decidí que lo que tenía que hacer era ser mejor cada día”, afirmó en relación con sus primeros pasos, cuando no recibía invitaciones a los torneos juniors.

El gran crecimiento de Iga Swiatek se dio en 2020. En medio de la pandemia, la polaca explotó y demostró un nivel deslumbrante, reflejado en el Roland Garros que obtuvo ese año. A partir de ese momento se afianzó como una de las mejores del mundo y en marzo de 2022 lo confirmó al coronarse oficialmente en la primera del ranking WTA.

Su presente es brillante. Se convirtió en la primera polaca en ganar el US Open y llegó a su título número diez en una campaña deportiva muy interesante, con un camino por delante en el que seguro sumará muchos triunfos más.

Iga jugó en gran nivel en la final del US Open y con su nuevo título ratificó que es la número uno del ranking de la WTA. Gentileza.

Para comprender lo que Swiatek está logrando, alcanza con señalar que las diez finales que disputó en su campaña las ganó sin ceder un solo set. Una jugadora dispuesta a marcar un antes y un después en el tenis femenino.