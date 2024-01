Zverev bajó a Alcaraz y así quedaron las semifinales del Abierto de Australia

El tenista ruso Daniil Medvedev (3°) y el alemán Alexander Zverev (6°) ganaron sus respectivos partidos ante el polaco Hubert Hurkacz (9°) y el español Carlos Alcaraz (2°) para avanzar a las semifinales del Abierto de Australia, donde se cruzarán por un lugar en la final.

Medvedev tuvo una enorme actuación para derrotar por 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 al gigante polaco, que atraviesa el mejor momento de su carrera, y se llevó el triunfo principalmente gracias a las variantes en su juego que le permitieron desactivar la potencia de los golpes de su rival en los momentos más importantes.

Este fue el segundo partido del torneo en el que Medvedev necesitó de cinco parciales para vencer a su rival. El otro encuentro donde pasó lo mismo fue en el correspondiente a la segunda ronda, cuando el ruso levantó una desventaja de dos sets a cero para ganarle al finlandés Emil Ruusuvuori por 3-6, 6-7(1), 6-4, 7-6(1) y 6-0.

De esta manera, Medvedev consiguió meterse en semis de un Grand Slam por tercera ocasión consecutiva: ya lo hizo en Wimbledon, donde cayó frente a Carlos Alcaraz en semis, y en el US Open, donde fue derrotado por el serbio Novak Djokovic en el partido decisivo.

Medvedev, que ganó el US Open en 2021 y que llegó a ser N°1 del mundo durante 2022, va por su primer título en Australia, donde ya alcanzó la final en 2021 y 2022.

El rival de Medvedev en semifinales será Alexander Zverev, que jugó uno de los mejores partidos de su carrera para ganarle a Carlos Alcaraz por 6-1, 6-3, 6-7(2) y 6-4.

El alemán pasó por arriba al español en los primeros dos parciales, cometiendo muy pocos errores no forzados y aprovechando la falta de puntería de su rival.

Parecía que Zverev iba a cerrar fácilmente el partido en el tercer set tras tener ventaja de 5-2 en games, pero Alcaraz se recuperó y forzó un cuarto parcial tras imponerse en el tie-break.

En la cuarta manga Alcaraz tuvo oportunidades para colocarse 5-3 con su saque, pero finalmente el alemán se recuperó, consiguió un quiebre y cerró el partido manteniendo su saque para sellar el 6-4 definitivo.

Este resultado también beneficia al serbio Novak Djokovic, quien se aseguró continuar como N°1 del mundo luego del torneo.

