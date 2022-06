«Tevez es un ganador y puede contagiar eso al plantel de Central», aseguran desde Rosario

La llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica de Rosario Central revolucionó al Gigante de Arrroyito. El Apache asumió el martes como el flamante entrenador del Canaya y En eso estamos de RN Radio (90.9 en Neuquén y 105.7 en Roca) dialogó con Franco Vidal, periodista rosarino de InfoCanaya, sobre el presente del club tras el arribo de una figura de renombre internacional como Carlitos.

La última novedad en el mundo Central sacudió las promesas con las que había llegado el Apache a Rosario. Finalmente el Chapa Retegui no formará parte de su cuerpo técnico y eso no cayó bien en la institución auriazul.

«Parecía que Retegui era la pierna hábil, no es un detalle que ahora no esté presente. Era la cabeza pensante, y Tevez más el liderazgo y la experiencia en el fútbol, la motivación. Esta mañana habló en Radio Metro y afirmó que el proyecto de Central apareció hace algunos días, pero que no va a poder desvincularse de la Secretaría de Deportes», confirmó Vidal.

«Con esta baja de Retegui todo va a quedar atado al resultado del viernes ante Gimnasia, porque si Central no logra un buen resultado, el ambiente va a complicarse. La fórmula se vendió como Tevez-Retegui, esto es un poco desprolijo. Ahora suena Walter Erviti, el ex Boca, que fue director técnico de Atlanta. Es el principal apuntado por Tevez para ayudante de campo», aclaró el periodista rosarino.

En cuanto a lo que genera Tevez en su nueva función y lo que movilizó en Rosario, Vidal contó sus sensaciones luego de la conferencia de prensa: «Hay algo enérgico dando vuelta. Cuando llegó Somoza no era así, ahora hay algo importante desde la mística. Quedó la sensación de que la conferencia de prensa estuvo muy bien. Había una gran cantidad de periodistas, mucha ansiedad. Tevez no se puso nervioso en ningún momento».

A la hora de analizar el plantel y las posibles incorporaciones para el elenco rosarino, el especialista en Central indicó: «Tevez aseguró que aún no pidió ningún jugador, y que su intención en principio es ver a los jugadores del club. Está bueno que no se termine de relegar a los chicos del club, que se vienen proyectando, es importante».

Vidal también dio detalles sobre el presente del Canaya a nivel institucional. «Actualmente Central está en una crisis de la que le cuesta salir, y por eso también el club da este volantazo de decir ‘que venga Tevez’. Es el tercer técnico debutante seguido después del Kily y de Somoza», explicó.

«Es una situación económica muy compleja la de Central. Hay falencias por todos lados, pero mi sensación es que si esto de Tevez sale bien en resultados, el oficialismo llega con posibilidades a las elecciones», agregó.

Además, dio su opinión sobre la elección del Apache como DT: «Creo que Tevez era la mejor opción. Si bien se le dio la espalda a Vitamina, que es ídolo; era el momento para un ganador como Tevez. Y creo que le va a poder contagiar eso al plantel de Central».

Escuchá la entrevista con Franco Vidal en «En eso estamos» de RN Radio

