Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 31 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este domingo 31 de mayo.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 31 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

De 07.00 a 13.00 h.