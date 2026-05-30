ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 31 de mayo en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este domingo 31 de mayo.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 31 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

De 07.00 a 13.00 h.

  • Zona: Barrio Huiliche: Sector Farizano y Consorcio San Martín 1,2 y 3
  • Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal.
  • Motivo: Poda preventiva y mantenimiento en Media Tensión para mejorar confiabilidad del servicio.

Temas

CALF

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este domingo 31 de mayo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén