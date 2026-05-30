Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 31 de mayo en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este domingo 31 de mayo.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 31 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:
De 07.00 a 13.00 h.
- Zona: Barrio Huiliche: Sector Farizano y Consorcio San Martín 1,2 y 3
- Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal.
- Motivo: Poda preventiva y mantenimiento en Media Tensión para mejorar confiabilidad del servicio.
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