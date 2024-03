Todo listo para la tercera edición del Mundialito Infantil femenino

La tercera edición del Mundialito Infantil de fútbol, en su rama femenina, ya es una realidad. El lanzamiento oficial se realizó en el Museo Lorenzo Vintter con la presencia de dirigentes y autoridades municipales, y quedó todo listo para la competencia, que se pondrá en marcha el próximo jueves.



En el encuentro se ratificó que el torneo se disputará del 28 al 31 de marzo. La categoría central será la Sub 14 (2010/2011) pero también habrá acción en las Sub 16 (2008/2009), Sub 12 (2012/2013), mientras que en la recreativa estará destinada para las niñas de la 2014, 2015, 2016 y 2017.

La inauguración será el jueves, a partir de las 21, en el estadio Luis Maiolino, donde las delegaciones tendrán su presentación con el clásico desfile.

Los equipos que participarán serán 23 y entre ellos se encuentran: Noroeste, AEC Viedma, Experimental, Pampa Fútbol, Las Pinchitas, El Rojo, Al Margen, Tiro Federal, Tomateras, Huergo, El Team de Bariloche, Barrio Norte, Escuelita Municipal de Cervantes, Las Bandurrias, Antártida Argentina, Atlético Lamarque, Villa Mitre de Rio Colorado, Alto Valle, 18 de diciembre y Black River, además del dueño de casa, Deportivo Roca.

La crisis económica que atraviesa el país obligó a redoblar los esfuerzos de los organizadores del evento, que trabajaron incansablemente con el objetivo de sostener una de las pocas competencias que reúne a niñas de toda la región.

El valor de la entrada para el acto inaugural será de 1.000 pesos y el resto de los días costará 500. Además, el público podrá participar del sorteo de una camiseta se la selección femenina, autografiada por Miryam Mayorga, la barilochense, capitana del elenco nacional y nombrada como madrina del certamen infantil, que promete muchas emociones.