Triunfazo de Independiente ante Lanús, por la Liga Nacional de básquet

Independiente tuvo una tremenda reacción en el último parcial y le ganó a Lanús por 72-70, en un partido válido por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. Un triple de Julieta Tell, con 12 segundos por jugar, inclinó la balanza a favor de las Rojas, que se quedaron con ese parcial por 23-11 y revirtieron la historia en el Rotili de la ciudad bonarense.

Luego de la caída ante Ferro en el Héctor Etchart (76-54), el equipo de Marcelo Remolina se recuperó en el cierre de la gira y lo hizo con una gran producción. Empezó abajo 23-14, se mantuvo a tiro en los siguientes parciales (23-22 y 13-13), pero apareció en el momento justo: los 10 finales. A falta de tres minutos, las Granates ganaban por 8 (70-62), pero las neuquinas ajustaron su defensa y encontraron el gol con Tell, Laila Raviolo y Valentina Mendoza.

Julieta fue la goleadora de la noche con 20, seguida de Martina Torres (15) y Raviolo (13), mientras que Julieta Ibarra quedó cerca del doble-doble, con 8 puntos y 9 rebotes. Berenice López, con 18, fue la máxima anotadora de las dueñas de casa.

Esta fue la segunda victoria del año para Independiente, que empezó con registro de 2-1, luego de su triunfo en el Ruca Che ante Unión Florida. El próximo doble paso de las Rojas será otra vez en tierras capitalinas y bonaerenses: el 25 ante Obras Sanitarias y el 26 contra El Talar.

Biguá perdió sus dos partidos

Biguá también estuvo de gira por la zona metropolitana y no pudo cortar la racha del 2026, ya que acumula cinco caídas. Le tocó la dura pareja de las Tacheras y El Talar, y aunque presentaron batalla, fue una misión imposible. Fue 73-60 contra las de provincia y 89-62 ante las de Núñez en El Templo del Rock. En los dos juegos, Agustina García fue la máxima anotadora con 21 y 19 puntos, respectivamente.

Las Bigualas volverán a Neuquén para afrontar los próximos dos partidos en el estadio Ruca Che. El 30 ante Berazategui y 24 horas más tarde contra Rocamora. Ahí buscará cortar la racha del año.