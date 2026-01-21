Fue la vencida: Deportivo Viedma le ganó a Norte y tiene su primera victoria del año

En un verdadero partidazo, Deportivo Viedma se impuso ante Deportivo Norte por 74-68, en el 16° encuentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. Con carácter, intensidad y un sólido juego colectivo, el Depo consiguió su primer triunfo de 2026, celebrando una victoria clave que renueva la confianza. La tercera fue la vencida para el quinteto rionegrino, que había arrancado la temporada con dos caídas.

El equipo dirigido por Guillermo Bogliacino mostró personalidad en los momentos decisivos y cerró el encuentro con autoridad. Con este resultado, el conjunto viedmense alcanza un balance de 7 victorias y 9 derrotas en la 25-26.

Lisandro Fernández fue otro de los puntos altos en Viedma. (Prensa Deportivo Norte)

Comienzo duro y ventajas para Viedma

El partido comenzó vertiginoso y muy físico, con pasajes destacados de ambos equipos y algunos errores por lado. Con un juego colectivo dinámico y grandes momentos de Nicolás Paletta, Deportivo Viedma logró sacar ventaja y se quedó con el primer cuarto por 20 a 15.

En el segundo parcial, los puntos tardaron en llegar. Los primeros tantos fueron de Deportivo Norte, que logró achicar la diferencia, pero Viedma mostró gran precisión desde larga distancia y alcanzó una máxima de 8 puntos (20-28). Sin embargo, el conjunto local, con una intensa presión defensiva, le quitó espacios a la ofensiva patagónica. Aun así, Luciano Cáceres convirtió un triple incómodo en el último segundo y Viedma se fue al descanso arriba por 36 a 31 (parcial 16-16).

Defensa y garra para sostener el triunfo

Tras el entretiempo, Deportivo Norte salió con otra impronta y rápidamente igualó el marcador en 38. No obstante, Guillermo Bogliacino movió el banco y las variantes le permitieron a Viedma sostener la pelea y volver a sacar diferencias en el tablero, cerrando el tercer cuarto arriba por 59 a 52 (parcial 21-23).

En el tramo final, ambos equipos mostraron una baja efectividad. El conjunto visitante supo manejar los tiempos, puso garra y alcanzó una diferencia máxima de 11 puntos (55-66). A pesar del empuje de Norte, no logró revertir la historia y Depo Viedma se quedó con su primer triunfo del 2026 por 74 a 68.

Los mejores de la noche

El MVP de la noche fue, sin dudas, Luciano Cáceres, quien terminó con 24 puntos y tuvo un socio ideal en Lisandro Fernández, con 12. Nico Paletta también alcanzó el doble dígito y terminó con 11 anotaciones. En el dueño de casa sobresalieron Manuel Alonso y Sebastián Mignani, con 18 y 14, respectivamente.

Ahora el equipo de Bogliacino regresará a Viedma para prepararse de cara a su primer partido como local en este 2026, que será frente a Quilmes de Mar del Plata el viernes 23.