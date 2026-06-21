Turismo Pista del Valle: Iván Eberle ganó tras un final histórico y volvió a festejar en Centenario

Iván Eberle, piloto zapalino del Borghese Competición, se quedó con la Clase 3 del TPV. (Foto: Martin Signorile - Prensa TPV)

El Turismo Pista del Valle y el TC neuquino completaron la tercera fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Centenario, en una jornada que tuvo sobrepasos, definiciones ajustadas y varios cambios de liderazgo. Pero el gran protagonista del domingo fue Iván Eberle, que se quedó con una carrera histórica en la Clase 3.

El piloto zapalino protagonizó una gran remontada y en los últimos metros logró superar primero a Guillermo Fantini y luego a Mariano Semenov para quedarse con su segunda victoria consecutiva en la divisional.

La final de la categoría mayor volvió a entregar espectáculo. Semenov había largado adelante tras ganar la serie y compartió las primeras posiciones con Giuliano Scaiola, Fabricio Becerra, Sebastián Massa y Alejandro López, dueño de la pole del sábado.

En ese contexto, Eberle fue avanzando progresivamente hasta llegar a la definición de la prueba. Lo hizo acompañado de Guillermo Fantini, que largó séptimo y también logró subirse al podio. Entre sobrepasos, tres ingresos del auto de seguridad y las deserciones de Giuliano Scaiola, Fabricio Becerra y Sebastián Massa, ambos llegaron a la pelea con Semenov.

Tras el último relanzamiento, provocado por el despiste de Becerra, en los compases finales de la carrera, llegó el desenlace. Eberle superó primero a Fantini y luego a Semenov, casi sobre la línea de sentencia, para quedarse con su segunda victoria del año. El piloto que cuenta con la atención del Borghese Competición, actual campeón de la categoría, ya había ganado la fecha anterior, también en Centenario.

El festejo de Iván Eberle tras ganar la Clase 3 del Turismo Pista del Valle. (Foto: Martin Signorile – Prensa TPV)

La diferencia final fue mínima: apenas 14 milésimas sobre Semenov, mientras que Fantini completó el podio a 218 milésimas. Más atrás terminaron Alejandro López, Facundo Mena, Juan Cortina, Matías Rizzo, Gabriel Barroso y Alberto Alonso.

Cabe destacar que el día sábado se implementó la superclasificación, la cual quedó en manos de Alejandro López, ganador de la primera fecha.

Clase 2: Villalba volvió al triunfo

La Clase 2 también tuvo una definición ajustada. Luego del dominio inicial de Germán González, que había sido el más rápido en clasificación y serie, Matías Villalba logró dar vuelta la historia y quedarse con la final.

El sobrepaso decisivo llegó cuando faltaban dos vueltas y le permitió volver al triunfo por primera vez desde octubre pasado, también en Centenario.

Matías Villalba se impuso en la Clase 2 después de una definición ajustada. (Foto: Martin Signorile – Prensa TPV)

El margen de victoria para Villalba fue de apenas 298 milésimas. Tercero quedó Oscar Gensabella, a 14s. Detrás de ellos arribaron Tiago Silenzi, Benjamín Zuain, Mariano Fioretti, Marcos Radulescu, Matías Tobio y César Bacigaluppe.

No completaron la carrera Edgardo Aguirre, Matías Basso, Cristian Bergamo, Luciano García y Juan Cruz Noguera. No largó Martín Soto. La categoría tiene tres ganadores diferentes en lo que va de la temporada: Germán González, Benjamín Zuain y ahora Matías Villalba.

Clase 1 y estreno ganador en el TC neuquino

La Clase 1 también brindó un gran espectáculo. Luego de no poder girar en los entrenamientos por problemas en la transmisión, Carlos Cisterna se quedó con la pole position. Sin embargo, la serie fue para Lautaro Aragonés, el ganador de la primera fecha. En la final, Cisterna recuperó el terreno perdido y volvió a celebrar, ya que había ganado en la fecha anterior.

La definición también fue muy pareja, ya que Cisterna sólo le sacó 207 milésimas a Aragonés. Tercero llegó Maximiliano Palavecino. Más atrás se clasificaron Matías Vázquez, Facundo Díaz, Cristian Fernández y Cristian Geslowsky. Abandonó Javier Vargas y fue excluido Luis Tojo.

Carlos Cisterna se quedó con la Clase 1 en un desenlace muy parejo con Lautaro Aragonés. (Foto: Martin Signorile – Prensa TPV)

La programación se completó con el TC neuquino, que dejó el primer triunfo de su historial para Omar Della Gáspera. Claudio Sepúlveda fue segundo (a 6s) y tercero llegó Armando Colicigno, a 36s. Completó el clasificador Walter Pozzi. Abandonaron Néstor Suane y Martín Jara. En el TC Pista ganó Francisco Falcón, escoltado por Pablo Garbin y Omar Ocampo. Cuarto llegó Luciano Rot.

Tras el receso de julio, la cuarta fecha está prevista para el 1 y 2 de agosto, aunque con escenario a confirmar.