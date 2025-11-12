Úbeda hará cambios en Boca y analiza modificar el esquema ante Tigre

Luego de vencer a River en el Superclásico y acumular tres victorias consecutivas (ante Barracas Central, Estudiantes y el propio Millonario), Claudio Úbeda prepara modificaciones en el once inicial de Boca para recibir a Tigre, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Uno de los cambios confirmados será la salida de Lautaro Di Lollo, quien llegó a la quinta amarilla tras foulear a Maximiliano Salas y no podrá ser convocado. En su lugar, el principal candidato es Nicolás Figal.

El defensor, que con Fernando Gago había perdido protagonismo en 2025, fue titular en el debut del actual cuerpo técnico, durante el Mundial de Clubes ante Benfica, con Miguel Ángel Russo a la cabeza. Sin embargo, fue expulsado sobre el final y recibió cuatro fechas de suspensión, por lo que no volvió a jugar en ese certamen.

Tras la vuelta del equipo al país, Figal recuperó su lugar en el arranque del Torneo Clausura, pero una lesión muscular lo marginó desde el empate frente a Argentinos Juniors en la primera fecha.

Otra alternativa que maneja Úbeda es Marco Pellegrino. El ex Milan fue titular en siete encuentros consecutivos y mostró un buen nivel, aunque una lesión ante Banfield (fecha 6) hizo que pierda terreno, ya que Ayrton Costa se afianzó como segundo marcador central. Además, considerando que Pellegrino es zurdo, su regreso al once parece más complicado.

¿Cambio de esquema en La Bombonera?

El 4-4-2 le ha dado resultados a Úbeda, pero el técnico no descarta modificar el esquema frente a Tigre. El motivo principal es la situación de Milton Giménez, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y, si recibe una más, se perdería los octavos de final.

El delantero, de floja eficacia en el Superclásico, podría ir al banco para evitar riesgos. Con Edinson Cavani todavía en proceso de recuperación, se abren distintas opciones en ofensiva.

Una de ellas es el ingreso de Ander Herrera, que viene dejando buenas sensaciones en sus ingresos desde el banco. El cuerpo técnico valora su rendimiento, aunque persisten dudas por su condición física debido a su historial de lesiones.

Otra posibilidad es Kevin Zenón, a quien Úbeda busca recuperar para que vuelva a mostrar el gran nivel que tuvo en 2024. Su ingreso desde el arranque podría ser una de las sorpresas en La Bombonera.