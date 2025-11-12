Apareció en Uruguay la camiseta con la que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

El pasado 18 de octubre, Boca Juniors jugó su primer partido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Antes del encuentro frente a Belgrano, el capitán Leandro Paredes y Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo y actual DT xeneize, soltaron una camiseta que decía: “Miguel 1956 – ∞”, acompañada por tres globos que representaban los títulos que el entrenador ganó en el club.

😓Así fue el emotivo homenaje de @BocaJrsOficial a Miguel Ángel Russo en la Bombonera tras su fallecimiento.



Durante la ceremonia, Leandro Paredes y Claudio Úbeda lanzaron al cielo una camiseta con la leyenda “Miguel” y “1956”👇https://t.co/BiCj1z9K17 pic.twitter.com/4ih49Woemk — Haceinstantes (@Haceinstantes) October 18, 2025

Un mes después, y tras la contundente victoria de Boca en el Superclásico ante River, la camiseta apareció en Cañada Nieto, un pequeño pueblo del departamento de Soriano, en el suroeste de Uruguay. Allí viven apenas 430 habitantes, a poco más de 100 kilómetros de La Boca.

Agustín Elugui y un dia fuera de la rutina

La historia fue dada a conocer por el periodista uruguayo Pepe Temperán, a través de su cuenta de X (ex Twitter). Quien encontró la camiseta fue Agustín Elugui, un trabajador rural que notó a lo lejos algo brillante en el campo. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de la casaca con la que Boca había homenajeado a “Miguelo”, todavía unida a los desinflados globos azul y oro.

En diálogo con Carve Deportiva, Elugui contó cómo fue el hallazgo: “Soy productor rural en la zona de Soriano, cerca de Mercedes. Esto fue ayer (martes) en la tarde, que andaba en el tractor cortando pasto. Pasé por al lado y acá en esa zona siempre caen globos de helio. Primero no le di mucha importancia, pasé de nuevo, casi le paso por arriba, pero vi que había un escudo de Boca, me bajé y la abrí, vi que decía Miguel y le mandé foto a mi novia”.

Y siguió: “Ella me dice: “Pará”. Y me pasó el video con los globos, yo no había visto eso. Ahí me di cuenta de lo que tenía en las manos”.

Sobre las especulaciones sobre devolver la camiseta al club o entregársela a su compatriota Edinson Cavani, Elugui aclaró: “La verdad que no pensé (que hacer con la camiseta), por ahora la tengo guardadita ahí, como algo increíble que me pasó. Fue un día muy fuera de la rutina diaria, no doy a basto, tengo un montón de mensajes sin leer”.