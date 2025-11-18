Úbeda recupera tres jugadores clave para los octavos ante Talleres

Claudio Úbeda tendrá tres jugadores más a su disposición para armar el once inicial.

Luego de derrotar 2-0 a Tigre en la última fecha del Torneo Clausura, con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, el Xeneize se prepara para su duelo de octavos de final ante Talleres de Córdoba, dirigido por Carlos Tévez.

Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro en La Bombonera, que comenzará a las 20. Claudio Úbeda, además de contar con las vueltas de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, dispondrá nuevamente de Rodrigo Battaglia. El mediocampista no juega hace exactamente un mes, desde la derrota ante Belgrano.

Battaglia sufrió un desgarro grado II en el sóleo de la pierna izquierda en un entrenamiento, la semana posterior al partido ante el Pirata, lo que lo mantuvo marginado hasta hoy, cuando volvió a entrenarse a la par del grupo.

Úbeda deberá definir qué once parará. Respecto al último partido, Di Lollo ingresará por Nicolás Figal y es muy probable que Milton Giménez recupere la titularidad en lugar de Ander Herrera. Sin embargo, el buen nivel del vasco le genera un dilema al Sifón.

Cómo llega el Talleres de Tévez

El Apache asumió con un objetivo claro en la T: mantener la categoría en la Primera División. Tras un arranque complicado, el equipo cordobés logró acomodarse y, además de evitar el descenso, se metió en los playoffs por la ventana como el último clasificado de la Zona B, con 21 puntos en 16 fechas.

En la última jornada empató 0 a 0 contra Instituto en Alta Córdoba.