Un multicampeón con Boca destrozó a Gago por el grito a Zeballos: «Eso no se hace»

El fuerte llamado de atención de Fernando Gago a Exequiel Zeballos durante el partido de Boca en la derrota 1 a 0 con Alianza Lima en Perú no pasó desapercibido. Un exzaguero central analizó el partido del Xeneize y opinó que Pintita se equivocó.

Se trata de Cristian Traverso, quien ganó siete títulos con los colores azul y oro en su etapa de jugador, entre ellas, dos Copas Libertadores (1999-2000) y una Intercontinental (2000). Tras la derrota de Boca en donde Gago retó a Zeballos, el panelista del programa Dale al medio de TyC Sports criticó al DT por su accionar.

«El mensaje se vio y fue claro. Si a mi me haces eso, mañana no me digas buen día«. Luego, el exUniversidad de Chile, de 52 años agregó que en fútbol profesional «eso no puede pasar». «Al igual que en las conferencias de prensa, en las que no se dice nada, estos errores se marcan puertas adentro”, resaltó.

Si bien determinó que la parte táctica del juego puede solucionarse “con dos o tres conceptos”, el exdefensor surgido en Argentinos Juniors enumeró los problemas de su antiguo club: “Está todo muy tensionado: Velasco y Zeballos no ganan un mano a mano, los centrales, en vez de apretar, reculan y los que tienen que presionar no lo hacen”, sostuvo.

Por último, el periodista afirmó que “nadie ve” los gestos grandilocuentes que realiza el exestratega de Racing desde el banco y cuestionó su método de trabajo: “Hay demasiada exigencia con la balanza. Hubo un jugador el otro día que – con cuarenta grados- hizo la entrada en calor con campera y jugó con remera térmica, porque tienen el peso en la cabeza. Si transpiras de más, te deshidratas”.

El análisis de Gago tras la derrota ante Alianza Lima

«Nos hacen un gol muy rápido y eso nos cambia. Sabíamos que podíamos sufrir algunas transiciones de ellos en contraataques. Tuvimos el control del juego pero nos faltó llegar con más peso al área«, reconoció Gago en conferencia de prensa.

«Tenemos que cambiar muchísimas cosas. La autocrítica la hacemos puertas para adentro. Estamos en partido, nos queda la revancha en nuestra casa y las tenemos que hacer valer», agregó el DT.