Un titular de Racing dejó la Academia y seguirá su carrera en México

En medio del brindis por Navidad, llegó una sorpresa que impactó en el futbol argentino. Es que un futbolista clave de Racing deja el club de Avellaneda y se muda a México. El jugador en cuestión es Agustín Almendra.

Hace días, el mediocampista de 25 años le había manifestado a la comisión directiva que tenía intenciones de salir y deseaba continuar su carrera en el exterior. No hubo muchos impedimentos del lado de la dirigencia y el ex Boca jugará en 2026 en el Necaxa.

Desde Racing comunicaron que la operación está cerrada de palabra y será una venta por la totalidad del pase. El valor ronda los 2 millones y medio de dólares. Además, hay otros tres titulares que están en la lista de transferibles: Juan Nardoni, Marco Di Cesare y Gastón Martirena.

Ante esta salida, Gustavo Costas ya piensa en el reemplazante. El DT tendrá a disposición a Baltasar Rodríguez, que comenzará la pretemporada luego de su préstamo en el Inter Miami. Además, está a un paso de cerrar a Matko Miljevic, mediocampista de Huracán, quien también podría ser una buena alternativa en ese lugar.

Almendra llegó a Racing en 2023, luego de su conflictiva salida del xeneize. En su paso por el club, disputó 102 partidos, con seis goles y ocho asistencias. Su mejor momento fue en 2024, cuando fue una pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana. En este 2025, su rendimiento decayó, aunque fue titular en la mayoría de los encuentros.

Es la cuarta salida en este mercado de pases: hace algunos días ya se despidieron del club Gabriel Arias, Facundo Mura y Luciano Vietto. Estos tres futbolistas terminaron su contrato y se fueron de la Academia con el pase en su poder.

¿Intercambio entre Racing y Boca?

En las últimas horas, se conoció el interés de Gustavo Costas por Milton Giménez. Racing desea contar con el delantero de Boca, pero hasta el momento no ha realizado ninguna oferta formal.

En el Xeneize están dispuestos a negociar, aunque el club de la Ribera no lo dejará ir fácilmente. Por esta razón, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme planea preguntar condiciones por Gabriel Rojas, lateral izquierdo de la Academia. La situación sería más compleja con este panorama, porque el DT del club de Avellaneda no tiene en sus planes desprenderse de otra pieza clave del equipo.

Con estas cartas sobre la mesa, todo parece indicar que si hay una salida de Giménez de Boca, solo será por dinero y no por un «trueque». La oferta deberá ser mayor a 4 millones de dólares, dinero que desembolsó el Xeneize por la compra de su ficha en 2024.