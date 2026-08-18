Una clara misión para Franco Colapinto en la reanudación de la F1: «Estar en el Top 10»

Modo carrera activado. Luego de unas buenas y merecidas vacaciones, el argentino Franco Colapinto cuenta las horas para volver a subirse al A526 y acelerar en la segunda y última mitad de temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Alpine, 12° en el campeonato con 19 puntos, habló en la previa del Gran Premio de los Países Bajos, dejando en claro cuál es el principal y único objetivo junto al team francés a partir de la venidera carrera en Zandvoort del fin de semana.

«Estoy muy entusiasmado por volver a correr después de un merecido descanso de verano. Empecé mis vacaciones un poco más tarde que el resto, porque estaba terminando el test de neumáticos de Pirelli en Hungría. Pero después pude relajarme y recargar bien las pilas tras una primera mitad de temporada realmente intensa«, comenzó relatando el argentino.

«Va a ser interesante ver cómo se siente siendo un fin de semana Sprint. Necesitamos empezar bien el viernes a la mañana para encontrar rápidamente el ritmo y llevar el auto al límite desde el comienzo, buscando volver a estar entre los diez primeros«, aclaró el pilarense sobre la premisa del conjunto.

En el parate de verano, el equipo Alpine trabajó en la fábrica de Enstone buscando mejoras y soluciones para dar un salto en calidad y poder seguir batallando fuerte en la zona media de la parrilla de equipos.

Luego de un cierre de primer tramo algo decepcionante, la casa francesa presentará en pista un paquete aerodinámico que supone un salto en calidad y la chance de poder pelearle a Racing Bulls el quinto puesto en el Mundial de Constructores.

«Terminamos un poco decepcionados, pero pude reflexionar sobre eso porque también demuestra cuánto avanzamos como equipo respecto al año pasado. Estar ahora peleando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos tenemos muchas ganas de hacer un gran trabajo y conseguir ese resultado para el equipo«, expresó Franco.

«Todavía queda mucho por delante, así que tenemos que arrancar con el pie derecho en Zandvoort este fin de semana. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien por correr en distintas categorías de fórmula», cerró.