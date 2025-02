Valentín Gómez podrá entrenarse en Udinese y dejará de hacerlo en una plaza

El zaguero Valentín Gómez podrá utilizar las instalaciones de Udinese para entrenarse, luego de que Vélez lo autorizara pese a no recibir el pago por su transferencia al equipo italiano.

Este lunes se conoció que Gómez entrenaba en una plaza en Údine, a la espera de una solución, y para intentar mantenerse en ritmo, solicitó permiso a la dirigencia del Fortín para entrenar en las instalaciones del club de Italia en contraturno, pero se decía que el equipo argentino le negó la autorización por temor a que una lesión complique aún más la operación.

OK PARA ENTRENAR ☑️



🔵 Valentín Gómez está autorizado a entrenar con el plantel de #Udinese 🇮🇹.

👉 Tiene muchas chances de ser convocado a la #SeleccionArgentina 🇦🇷en lugar de Lisandro Martínez.

⚠️ Hasta que no llegue el pago del grupo de Foster Gillett, NO JUGARÁ. pic.twitter.com/YLA4yr75Lc