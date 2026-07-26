Varrone quedó cerca de los puntos en Hungría y Colnaghi volvió a acariciar el podio

El argentino apostó a una estrategia distinta para el comienzo de la competencia.

Nuevamente suerte dispar para los representantes argentinos que aceleraron en la madrugada argentina en el Hungaroring de Budapest (Hungría). Nicolás Varrone luchó, pero no pudo sumar puntos en la Fórmula 2, mientras que Mattia Colnaghi otra vez se tuteó con el podio en la Fórmula 3.

El bonaerense Varrone, piloto del Van Amersfoort Racing, apostó a una estrategia distinta iniciando la competencia principal con neumáticos blandos, y si bien pudo remontar varias posiciones finalmente no logró avanzar más allá del 12° puesto en la Feature Race, a la puerta de los puntos.

Nico, que ayer había sido 11° en el Sprint, tuvo una buena partida, avanzando cuatro lugares (pasó de 16° a 12°), pero después de la parada obligatoria en la novena vuelta, el trámite de su carrera se volvió lineal y sin demasiadas alternativas para avanzar.

El argentino cruzó la meta a 38 segundos del ganador, el mexicano Noel León (Campos) quien superó a Kush Maini (ART) y Rafael Cámara (Invicta), en una atrapante batalla por la vanguardia. La próxima cita de la F2 será en Monza, el 8 de septiembre.

Previamente, el italo-argentino Colnaghi volvió a acariciar el podio en la FIA Fórmula 3, logrando otro valioso 4° puesto y una nueva gran cosecha de puntos para seguir escalando en el certamen (llegó a los 39), tal como lo hizo una semana atrás en Bélgica.

En el día de su cumpleaños N°18, el piloto del MP Motorsport perdió con Brand Badoer en la largada, pero pudo soportar los embates de Ugo Ugochukwu y mantenerse en el tercer puesto en los primeros metros. Aunque luego, en el 10° giro, perdería esa posición y saldría del Top 3.

Las permanentes neutralizaciones (el safety car salió en cuatro oportunidades) complicaron los posibles ataques del joven volante de la academia Red Bull, que admistró de gran forma el rendimiento hasta el banderazo a cuadros y su segundo 4° puesto consecutivo en una Feature Race.

El británico Freddie Slater (Trident) se quedó con la victoria y pasó a la punta del campeonato. En tanto que el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos) y el italiano Brando Badoer (Rodin) completaron el podio.

La próxima carrera de la especialidad será el fin de semana del 4 al 6 de septiembre en Monza (Italia), nuevamente junto a Varrone y el argentino Franco Colapinto.