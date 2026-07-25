Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto realizó una correcta clasificación y saldrá en el 13° lugar en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la 11° fecha de la temporada. Por otro lado, Gasly largará en la 12° posición.

Al igual que todos los pilotos, Franco salió a la pista con neumáticos blandos. En su primer intento, el argentino marcó 1:20.261, se ubicó 6° y superó a Gasly por casi tres décimas.

Con el pasar de los minutos, el circuito fue mejorando y Colapinto tuvo que realizar su último intento con riesgo de quedarse afuera de Q2. Sin problemas, consiguió un 1:19.771 que lo hizo pasar cómodo a la segunda etapa de la Qualy.

Ya en la Q2, Franco realizó su primer intento que fue casi idéntico al de Gasly. Logró un 1:20.266. Luego, en su última vuelta cronometrada para intentar pasar a Q3, consiguió su mejor tiempo de la sesión (1:19.027), pero no logró meterse en la última ronda.

De igual forma, Franco completa una buena jornada, donde tuvo su primera práctica luego del golpe inesperado este viernes en el segundo turno. El objetivo claro de este domingo será entrar a los puntos y sumar por tercera vez consecutiva y por séptima vez en la temporada.

Lando Norris (McLaren) consiguió la pole position. El británico fue el más rápido en Q3 y superó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrarri, que saldrán 2° y 3° respectivamente. Kimi Antonelli largará 4° y George Russell 7°.

La carrera comenzará a las 10:00 (hora Argentina). Un buen rendimiento será clave para Franco, ya que se espera que en los próximos días Alpine anuncie la continuidad o no del argentino en la escudería francesa.