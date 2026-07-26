De Bariloche a Disney On Ice: la historia del joven que conquistó el hielo

Incursionó en el patín sobre hielo buscando algún deporte que lo atrajera. Ni el fútbol, ni el tenis, ni el basquet, menos la natación, habían logrado seducirlo. Esta actividad le fascinó y solo dejó de practicarla durante tres años que, definió como «los más oscuros de su vida», cuando se lesionó en una competencia internacional en Eslovaquia cuando representaba a la Argentina.

Casi sin planearlo, fue contratado por Disney On Ice que propone espectáculos sobre hielo para la familia y tras una gira por 48 estados de los 50 de Estados Unidos, Puerto Rico, México, Paraguay, Brasil, ahora desembarcó en Argentina, con shows en el Movistar Arena.

«Paso entre 7 a 9 meses al año haciendo giras y el resto, en Argentina. Es un sueño aunque llegué a esto medio tirado de los pelos y en plena pandemia«, cuenta risueño este joven de 26 años.

Mauro ya lleva cuatro años en Disney On Ice. Foto: gentileza

Del deporte a lo artístico

En 2018, con solo 17 años, Mauro decidió radicarse en Canadá para competir a nivel internacional y representar a la Argentina. «Cumplí mis 18, viviendo solo en otro país y entrenando mucho bajo la dirección de coaches canadienses. Pero me lastimé en un Gran Prix en Eslovaquia y tuve que competir con dos Diclofenac; los Ibuprofeno ya no hacían efecto», señala.

Los médicos le indicaron seis meses de reposo que los extendió a tres años. «No quería subirme al hielo para nada», recuerda. En ese momento, decidió radicarse en Buenos Aires para estudiar Marketing. Terminó la carrera y regresó a Bariloche sin saber cómo seguir. Casualmente, se topó con un anuncio de una productora en Facebook que buscaba patinadores hombres para Disney On Ice y decidió mandar un video para participar de la audición.

Mauro ya lleva cuatro años en Disney On Ice. Foto: gentileza

«Era el año 2021. Recibí un mail en el que me decían que cuando hubiera un lugar en el show, me llamarían. Yo lo que quería, en realidad, era competir; no me interesaba mucho el negocio del show. Mi plan era ir a los Juegos Senior para representar a Argentina, pero no se dio«, señala.

Los meses siguientes transcurrieron sin novedades y Mauro decidió inscribirse en la Facultad de Abogacía en Buenos Aires. «Para mi, era un lenguaje fácil porque con mis dos padres abogados, se hablaba así en mis cenas. Eso me mantenía la cabeza ocupada. En un viaje a Punta del Este con mi mamá, me animé a decirle que dejaría la facultad. Quería darme una chance para explorar mi veta artística. Quería cantar, viajar, actuar«, plantea.

Una semana después, Mauro recibió un mail de la compañía Disney: tenían un papel para él.

Mauro ya lleva cuatro años en Disney On Ice. Foto: gentileza

El regreso a las pistas

«Cuando le solté la mano a mis estudios formales, yo sabía que quería encaminar mi profesión artística. Ya no quería competir por ese lado oscuro que tiene el deporte, al igual que la gimnasia artística y deportes de tecnicidad alta«, advierte. Pero como había dejado de patinar durante tres años, debió reconciliarse con el deporte y admite que lo logró con mucho esfuerzo y el acompañamiento de su familia y «coaches».

«En plena pandemia, volví a subirme a los patines en la pista de Rapa Nui. En un mes debía iniciar los ensayos en Estados Unidos, pero no tenía visa, trámite que me demoró tres meses. Cuando me uno al tour, me tuve que aprender todo sin ensayos«, asegura.

Su primer show fue en Estados Unidos en septiembre de 2022. Su primer papel fue el de Kristoff, el protagonista de la película Frozen.

Mauro ya lleva cuatro años en Disney On Ice. Foto: gentileza

Ya lleva cuatro años en la compañía y le ha tocado representar a personajes como Bruno Madrigal, de Encanto, el príncipe Eric, de La Sirenita, Aladyn y Miguel, de Coco. «Hay mucha oportunidad para crecer en la compañía. Te dan mucha rama para explorar el personaje aunque todo es bastante estricto«, dice y aclara que «es el primer suplente de todos esos personajes. Sucede que nos van rotando de acuerdo a la necesidad del show. Hay gente que se enferma. Por eso, nos tienen a todos haciendo de todo«.

El equipo está conformado por 45 patinadores de Tailandia, Estonia, Rusia, Canadá, Japón, Argentina, Brasil, México, Inglaterra, España, Italia, Alemania, entre otros.

La llegada a los escenarios porteños

En julio, Mauro llegó al Movistar Arena. En la página web, promocionan «Una aventura sobre hielo llena de magia, emoción y diversión que reúne a los personajes más queridos de Frozen y Encanto, con una sorpresa muy especial: ¡Stitch, por primera vez en vivo! El show invita a recorrer el reino helado de Arendelle junto a Anna, Elsa, Kristoff, Sven y Olaf, y luego viajar al colorido mundo de Encanto para conocer a Mirabel, los Madrigal, Bruno y Tía Pepa. Una experiencia única para compartir en familia, que nos recuerda que todos tenemos dones especiales y que la verdadera magia está en ser uno mismo».

Se ofrecen dos espectáculos por día, de martes a viernes y tres, los sábados y domingos. A esto se suman muchos ensayos ya que en cada país, surgen cambios por el idioma o se pueden agregar personajes. «Me dan la chance de actuar y cantar. Siempre me gustó cantar y bailé como parte de este deporte también. Me encantaría hacer esto hasta que me den las piernas. Perdí la cuenta de por cuántos shows pasé, pero son unos 370 por temporada y transito mi cuarto año», dice.

Mauro ya lleva cuatro años en Disney On Ice. Foto: gentileza

Mauro considera que su cuerpo lo sacó «de los momentos más oscuros de su vida y eso es lo más inspirador. Lo único que hice fue cuidar mi cuerpo y creer en las capacidades que tengo. Eso me salvó, pero no fui yo solo. Fue con ayuda de mi familia, mis amigos y el psicólogo. Yo estaba saliendo de mis años de adolescente».

En todo momento, resalta el apoyo de sus padres: «Mis viejos sembraron esto en mi, mi papá siempre dijo que sí a todo lo que era deporte. Y a lo artístico. Mi mamá dudaba, decía que no era más que un niño que no podía vivir solo en Canadá. Aún así confió en mí y me acompañó desde la distancia».

Cumplido su sueño de trabajar en un espectáculo internacional, ¿cuál es el próximo sueño? Mauro explica que le encantaría traspasar su conocimiento a otras generaciones, a jóvenes argentinos que quisieran seguir su recorrido en el patinaje sobre hielo.