Esto es en off: Entre retos de ministros, fechas cruzadas y recetas sorpresa

Se parrilizó el MPN y la grieta resultó ser Rolo

El peronismo neuquino tiene un clásico: la histórica capacidad de Oscar Parrilli para generar internas ferozmente divididas, marcando la cancha entre los propios y empujando a un lado a quienes no se alinean a pie juntillas. Hoy el PJ cruje entre los que militan con Rolando Figueroa y los que lo acusan de guiñarle el ojo a Javier Milei. Pero lo curioso es que ese “estilo” cruzó de vereda. En las seccionales del MPN se vive una novela parecida, aunque más doméstica. En los comités locales ya resuena el grito de resistencia: “¡No somos Comunidad, somos MPN!”, marcando distancia del partido del gobernador. Lo cómico es que Figueroa no se desafilió. Así que, si quisiera, el 23 de agosto podría ir a votar tranquilamente para renovar la Junta de Gobierno y la Convención. ¿El MPN imitando al PJ o simplemente otra colorida interna a la neuquina?

El intendente se lució como chef

Diego Victoria no solo es el intendente con más seguidores en Instagram, sino que ahora también domina la cocina. Se apareció por la radio municipal de Aluminé y marchó una bondiola a la sidra con buñuelos de batata y queso azul para todo el equipo. Entre votos y recetas, el jefe comunal demostró que sabe ganarse a la gente por el estómago.

El intendente de Aluminé se lució con su bondiola a la sidra

Fechas que confunden

Rolando Figueroa decía que a Mariano Gaido le gustaba septiembre para votar, insinuando elecciones pegaditas. Pero en el prospecto oficial para vender bonos pusieron que las provinciales serán en octubre de 2027, junto con las nacionales. ¿Pifia de tipeo o cambio de planes? Al final, con tanto papel dando vueltas, nadie sabe cuándo se vota.

Indignada por la diez

A la diputada Gabriela Muñoz (LLA) se le volaron los papeles tras ver un video donde tiran una camiseta argentina. Denunció que eran estudiantes extranjeros estudiando “gratis” que encima festejan las derrotas del país. Entre las comillas que hizo con los dedos y el enojo por la diez en el piso, la legisladora no ocultó su bronca.

Qué llevará el guiso

El secretario de Turismo, Sergio Schiaccitano, le puso el pecho a la lluvia en la Feria de San Patricio del Chañar y probó el famoso “guiso chañarense”. Aplaudió la identidad gastronómica neuquina y el impulso local, pero nos dejó con la intriga: ¡que aclare qué ingredientes lleva! El pueblo quiere saber qué tiene ese plato mágico.

Río Negro

El secretario que se corta solo

El secretario general del Frente Renovador provincial, Rubén Torres, recorre la provincia para conformar mesas partidarias. Con bandera y foto del líder del sector Sergio Massa en mano, el bolsonense estuvo en Fernández Oro y en Roca donde llevó el mensaje de trabajar para cambiar el rumbo del país. En Bariloche, el presidente de la fuerza Alejo Ramos Mejía teje lazos por la Carta Orgánica.

El “reto” de Walter al ministro

El barilochense Walter Cortés se caracteriza por no guardarse nada de lo que piensa y mucho menos si lo enoja. Así lo transparentó al ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, con quien se molestó porque no lo nombró en una presentación y se lo dijo de frente. Cuando Weretilneck se enteró del “reto” sonrió como si le contaran de alguna picardía de un niño.

Una “arenga” para los peronistas

El peronismo rionegrino confirmó el encuentro del próximo 8 de agosto en Roca. El legislador José Luis Berros dijo que está abierto a todos los sectores afines y anticipó que -en principio- la intendenta y candidata para 2027 María Emilia Soria sería la única oradora en el acto. “Será una arenga a la militancia” afirmó el parlamentario que preside la bancada de Vamos con Todos.

UPCN cierra sedes por el paro docente

El gremio estatal UPCN informó que su sede central y sus delegaciones estarán cerradas el lunes 27 y martes 28, “aprovechando el paro del sector docente”. En un comunicado, la organización sindical explica que en esas fechas se cumplirán “jornadas de recorridas y asambleas en los lugares de trabajo”, señalando que “el foco será acompañar a los contratados para asistirlos con el proceso de pase a planta permanente”, en referencia al proyecto anunciado y en elaboración por parte del gobierno provincial. La actividad prevista por UPCN para esas jornadas se direcciona a los porteros, que es un sector con un número importante de contratados y, también, algunos incorporados al Estado provincial con asignación de horas cátedras.

El vicegobernador renovó las críticas al gobierno Nacional

Tras participar en un acto en la Casa del Jubilado Rionegrino en Viedma, el vicegobernador Pedro Pesatti no quiso brindar declaraciones fuera del protocolo, pero aprovechó su alocución para renovar sus críticas a la administración nacional, en especial por la realidad de los pasivos: “Sobre quienes más está pesando el ajuste que está haciendo el gobierno de (Javier) Milei”.