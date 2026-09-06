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Sociedad

Video | Dramático rescate tras un impactante choque sobre Ruta 22 en Plottier este domingo 6: tres heridos

El siniestro ocurrió durante la primera hora de este 6 de septiembre y obligó a un amplio despliegue de las autoridades.

Redacción

Por Redacción

Foto: captura video de bomberos voluntarios de Plottier.

Foto: captura video de bomberos voluntarios de Plottier.

Un fuerte choque ocurrió sobre la Ruta 22 en la ciudad de Plottier este domingo 6 de septiembre. Por el siniestro, se produjo un dramático rescate de uno de los ocupantes. Unas tres personas resultaron lesionadas con heridas de diversa consideración.

Según informaron bomberos voluntarios de Plottier, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:10, a la altura del kilómetro 1235, entre la Avenida Zabaleta y la calle Nacimiento.

Tres heridos por un choque en Plottier

Allí, por motivos que aún no fueron esclarecidos oficialmente, se produjo una colisión semi frontal entre un Volkswagen Nivus y una Ford Taunus.

En el reporte de bomberos indicaron que hubo «tres lesionados de distintas consideración». Debido a la magnitud del impacto, personal de bomberos debió intervenir con herramientas hidráulicas para poder sacar a uno de los ocupantes que quedó atrapado en su vehículo.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas. En el operativo participaron además personal del hospital de Plottier, Policía y Defensa Civil.



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Un fuerte choque ocurrió sobre la Ruta 22 en la ciudad de Plottier este domingo 6 de septiembre. Por el siniestro, se produjo un dramático rescate de uno de los ocupantes. Unas tres personas resultaron lesionadas con heridas de diversa consideración.

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