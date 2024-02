Video | Barovero volvió al Monumental con un show de atajadas: «Extrañaba jugar acá»

Luego de las críticas recibidas por los hinchas de Banfield, Marcelo Trapito Barovero se hizo enorme en el Monumental y evitó la victoria de River. En total tuvo ocho atajadas claves durante el encuentro por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Si bien el partido no tuvo muchas emociones durante la mayor parte del encuentro, el elenco de Demichelis pudo romper el cero en el marcador en ocho oportunidades. Sin embargo, Trapito hizo que esto fuera imposible.

Con cuatro remates clarísimos, dos desde la puerta del área y uno mano a mano, Barovero dejó en el olvido los ocho goles que recibió en las fechas anteriores y fue la figura del Taladro en el Monumental.

Tras el empate, el exarquero del Millonario se mostró emocionado por el reconocimiento y aseguró que «extrañaba mucho jugar» en el Monumental. «Tengo muchos recuerdos lindos. Lo más gratificante es que la gente te reconozca», expresó.

"EXTRAÑABA MUCHO JUGAR ACÁ, ME EMOCIONÓ EL RECONOMIENTO DE LA GENTE, LA CANCIÓN QUE SONÓ CUANDO ME FUI, MUCHOS RECUERDOS LINDOS"



