Viña será titular en el debut de River ante Barracas: ¿ataja Armani o Beltrán?

Matías Viña fue uno de los jugadores más destacados en el amistoso ante Peñarol y será titular el sábado.

Este sábado, desde las 17, River dará su primer paso en el Torneo Apertura, en la visita al Estadio Claudio Fabián Tapia para enfrentarse con Barracas Central.

El zapalino Marcos «Huevo» Acuña está descartado para el debut. El campeón del mundo sufrió un pisotón en su pie izquierdo en el último partido oficial del Millonario, por los octavos de final del Clausura ante Racing el pasado 24 de noviembre de 2025, que le generó un traumatismo que lo marginó de gran parte de la preparación en la pretemporada.

Por ello, el titular en el lateral izquierdo será Matías Viña, refuerzo proveniente de Flamengo, que sumó buenos minutos en los dos amistosos, especialmente en el último ante Peñarol -en el que fue titular-, por lo que Marcelo Gallardo se inclinará por él.

La otra gran incógnita aparece en el arco. Franco Armani sufrió un desgarro en su gemelo derecho el sábado de enero y lo esperarán hasta último momento. Sin embargo, el día del partido recién cumplirá tres semanas de su lesión por lo que significaría un gran riesgo. Por otro lado, el cipoleño Ezequiel Centurión aún continúa recuperandose de la doble fractura en su muñeca izquierda que sufrió en la final de la Copa Argentina, cuando todavía era arquero de Independiente Rivadavia.

De esta manera, el que se perfila para ser el titular en el arco riverplatense es Santiago Beltrán, que fue uno de los grandes aprobados en los amistosos, titular en ambos partidos. No recibió ningún gol y atajó un penal en la tanda ante Peñarol. Con 21 años, sería su debut oficial en la primera división, luego de ser capitán de la Reserva.

Por otro lado, la buena noticia en Núñez es que Fabricio Bustos se reincorporó a los entrenamientos, luego de ausentarse ante el Manya, y formará parte del banco de suplentes ante el Guapo.