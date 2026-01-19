Ni River ni Brasil: Sebastián Villa suena en México y podría armarse una sociedad cafetera

Sebastián Villa sigue sin definir su futuro y ya avisó que no seguirá en Independiente Rivadavia, pero la oferta concreta tarda en llegar. Después del coqueteo con River, club en el que manifestó que deseaba jugar de manera pública, y de los acercamientos desde Brasil y Arabia Saudita, lo cierto es que el delantero colombiano todavía sigue sin resolver el próximo paso de su carrera.

En este desfile de clubes interesados por sus servicios, el exdelantero de Boca sumó a un nuevo pretendiente: nada menos que Cruz Azul, la institución que está a punto de anunciar de manera oficial la incorporación de su compatriota Miguel Borja. ¿Se viene una dupla cafetera con el Colibrí?

Un inconveniente de 12 palos verdes

El conjunto mexicano hará un intento para sumar el punta que fue clave en la conquista de la Lepra en la Copa Argentina. El contrato de Villa con el equipo mendocino vence en diciembre de este año, pero el jugador ya le comunicó a Daniel Villa, presidente del club, que no seguirá. Los inconvenientes para su salida tienen que ver con las trabas económicas: el pope ya confirmó que pretende alrededor de 12 millones de dólares para dejar ir a su máxima figura.

La exorbitante cifra fue la «diferencia insalvable» que le impidió llegar a River y que también dificultó su fallida incorporación a Santos, que buscaba un compañero de jerarquía para Neymar. La idea primordial de Cruz Azul, ahora, es que Villa pueda conformar una delantera de potencial con su compatriota Borja, quien se sumará tras haber quedado libre del River de Marcelo Gallardo.

Si bien todavía no firmó su contrato ni fue anunciado, el Colibrí ya se entrena con el plantel conducido por Nicolás Larcamón y aguarda por la oficialización de su pase. Será el 9 del equipo cementero y, si corre, lo de Villa, tendrá un socio colombiano por las bandas.