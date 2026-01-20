Gallardo definió la postura de River en los últimos días del mercado de pases

En las últimas horas, la AFA comunicó que el mercado de pases del futbol argentino se extenderá hasta el 27 de enero, una semana más de lo previsto. A pesar de esta prolongación, en River ya tomaron una postura.

El equipo del Muñeco Gallardo cerró el 2025 con la llegada de dos refuerzos: Fausto Vera y Aníbal Moreno. Luego de las fiestas de fin de año, River anunció la incorporación del lateral Matías Viña. Tras estos arribos, se enfocaron en sumar un defensor central y un futbolista de ataque.

Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, los refuerzos Millonarios.

Luego de que el Millonario tuviera varias negociaciones fallidas (Andino, Carrizo, Prestianni y Romaña), desde la dirigencia riverplatense tomaron una drástica medida: el club de Núñez se retirará del mercado de pases.

Esta decisión la tomó Gallardo luego del buen nivel en la pretemporada de algunos juveniles que estaban en tela de juicio, como Ian Subiabre, Santiago Lencina y Tomás Galván. Además, el central Ulises Giménez se quedará en el club tras estar muy cerca de arreglar con Sarmiento. Aunque vale aclarar que esta determinación no es indeclinable. Si en estos días aparece alguna oportunidad, la analizarán entre el cuerpo técnico y la dirigencia y decidirán los pasos a seguir.

Los regresos esperados para el partido contra Barracas

Tras vencer en sus dos partidos de pretemporada (vs. Millonarios y Peñarol), River ya enfoca todos sus cañones para el debut en el torneo Apertura. El conjunto de Marcelo Gallardo iniciará su camino frente a Barracas en condición de visitante el próximo sábado a partir de las 17.

Para este duelo, el DT espera el regreso de dos figuras. Se trata de Franco Armani y Marcos Acuña, que no pudieron realizar la pretemporada por lesiones. Por el lado del arquero, llegaría muy ajustado tras su desgarro y Santiago Beltrán se calzaría los guantes. En el cuerpo técnico quedaron conformes con su rendimiento en los dos amistosos.

Por otro lado, el Huevo podría estar disponible para visitar al Guapo luego de recuperarse de un traumatismo en el pie izquierdo. Todo dependerá de la decisión del Muñeco, ya que le si lo ve en buenas condiciones seguramente será titular. La alternativa es Matías Viña, que ya jugó desde el arranque contra Peñarol.

Además, Fabricio Bustos también se sumó a los entrenamientos y será suplente ante Barracas, ante el buen nivel de Gonzalo Montiel, que es titular indiscutido en el Millonario.