Vóley: con el rionegrino Arroyo, Argentina logró la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Masculina de Vóley, con el rionegrino Santiago Arroyo en el equipo, perdió 3 a 1 contra Chile en la final y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ello significó la pérdida del oro y del invicto para el combinado albiceleste, que aun así cerró una brillante actuación al cabo del certamen, sumando una nueva presea para la comitiva nacional en el certamen continental.

Con Arroyo, oriundo de Jacobacci, siendo parte fundamental del juego y, especialmente la defensa, el elenco nacional batalló hasta el final pero no pudo ante los trasandinos, que se terminaron imponiendo con parciales de 25-20, 22-25, 25-20 y 25-20.

¡El cierre de la fiesta del vóley en Newell´s con la premiación de los Juegos Suramericanos 🙌!



🥇 Chile

🥈Argentina

🥉 Colombia



¡Gracias a todos los que fueron parte! pic.twitter.com/9xf1E0ooAs — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 26, 2026

El resultado de la final no empaña el desempeño del combinado argentino en el resto de la competencia. Es que la Selección le había ganado a Perú, Colombia y Bolivia en sets corridos (3-0) y llegaba como el claro favorito.

Sin embargo, en el partido decisivo ya comenzó de mala manera perdiendo en el primer set. Y pese a la recuperación en el segundo, de la mano de un Germán Gómez que terminó siendo el goleador con 27 puntos, no pudo enderezar la historia.

Para Chile se trató del bicampeonato continental, además de la medalla N°48 para la delegación trasandina. En tanto que el tercer puesto y la medalla de bronce fue para el combinado de Colombia, que venció a Perú por 3-0.