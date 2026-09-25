Agilizan las obras para asegurar que el agua llegue en el verano a Cutral Co y Plaza Huincul

La pronta llegada de la temporada estival implica que los organismos provinciales y municipales aceiten los planes para garantizar que el servicio de agua llegue sin inconvenientes a los habitantes de la comarca petrolera. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, se diseñó un programa que busca mejorar la prestación desde el ducto situado en el lago Los Barreales

Este sistema provee el 30% del líquido que se consume en las dos ciudades y el 70% restante lo hace desde el río Neuquén, en la meseta Buena Esperanza. Se desembolsarán $ 2.099 millones en tres puntos prioritarios.

El área más costosa que se abordará será la renovación de dos variadores de frecuencia para EB1 y EB2 que provocó la falla en el equipo de bombeo a comienzos de febrero, que afectó durante varios días la producción de agua potable en la comarca. Ese desperfecto en pleno verano obligó a sacar de sistema el ducto y generó la merma en la entrega de agua para los vecinos.

Además, se fortalecerá el sistema para otorgar protección eléctrica de la línea para la estación de bombeo 2, según se informó. Se propone tener en stock material que permita las reparaciones en tiempos más acotados y evitar el tiempo que demanda la compra y el envío.

La inversión que se destinará es de $2.099.266.738,69 para las tres intervenciones y las autorizó el Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva. Este monto total permitirá la renovación de equipos mecánicos, sistemas de protección eléctrica y automatizaciones.

El sistema denominado Los Barreales fue inaugurado en 2014 y es uno de los que opera el Epas. Consiste en la extracción del líquido desde el lago; la elevación hasta la primera estación y en envío por un ducto hasta la planta de potabilización en Cutral Co, después de atravesar varios kilómetros.

Desde allí se envía a sistema de distribución de redes que están a cargo de cada uno de los municipios.

Falta de inversiones

En el momento que se firmó el convenio, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, Hipólito Salvatori, sostuvo que «en particular en Cutral Co y Plaza Huincul, mediante el EPAS, estamos generando los mantenimientos y reacondicionamientos de los sistemas de bombeo que no se realizaron en los últimos 30 años». El funcionario dijo que con este aporte de $2.200 millones se podrán mantener «estos sistemas fundamentales para ambas localidades».

A su turno, el intendente huinculense Claudio Larraza sostuvo que desde que asumió trabajan de manera conjunta con el Epas. «En lo que respecta a sistema Buena Esperanza, y Barreales, estamos trabajando en acciones financiadas en forma tripartita generando un aumento considerable en la producción de agua potable», dijo.

El plan de tareas implicará la protección eléctrica de la línea EB2 con $88.862.400; la adquisición de dos reconectadores automáticos y dos transformadores de tensión de 33 kV a 0,22 kV, que permitirán restablecer condiciones adecuadas de protección y seguridad en la línea que abastece a la Estación de Bombeo N° 2.

Se comprarán variadores de frecuencia por $1.829.270.582,70; la readecuación del sistema SCADA de Barreales por $181.133.755,99 que contempla ingeniería, programación, provisión y reemplazo de tableros. Además de montaje, pruebas, comisionado y puesta en marcha, para fortalecer la automatización, supervisión y control de las estaciones dos estaciones el muelle y el TRC2, para reducir los riesgos operativos.