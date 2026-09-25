Homicidio en el barrio Sapere de Neuquén: prorrogan la prisión domiciliaria para el acusado

En una audiencia de modificación de medidas cautelares celebrada este viernes, el juez de garantías Juan Pablo Encina resolvió extender por un plazo de tres meses la prisión preventiva domiciliaria que cumple L.L.S., imputado como autor del homicidio de Paulo Alberto Wenzel y de haber lesionado a dos de sus hermanos en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén.

La medida fue solicitada por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Maximiliano Jávega, quien argumentó la necesidad de mantener la restricción para asegurar la sujeción del imputado al proceso penal y prevenir cualquier riesgo de entorpecimiento en la investigación en curso. A la petición de la fiscalía se sumó la querella particular, que interviene en representación de la familia de la víctima.

El imputado continuará con la medida dispuesto bajo la modalidad de prisión domiciliaria, controlado de manera permanente mediante un dispositivo electrónico de monitoreo y supervisado a través de rondines de la Policía del Neuquén, según lo dispuesto originalmente por la jueza de garantías Natalia Pelosso.

El trágico ataque en la calle Río Carcarañá

Según la teoría del caso planteada por la fiscalía durante la formulación de cargos, el sangriento episodio ocurrió el 16 de noviembre de 2025, entre las 18 y las 19. En esa oportunidad, L.L.S. arribó junto a un acompañante a bordo de una camioneta a una propiedad ubicada en la calle Río Carcarañá del barrio Sapere.

Al descendimiento del vehículo, ambos sujetos fueron recibidos por tres hermanos que salieron de la vivienda. En ese momento, L.L.S. atacó a las tres víctimas con un cuchillo provocándoles diversas heridas de gravedad, para luego darse a la fuga rápidamente junto a su acompañante en el mismo vehículo.

Tras el ataque, un vecino del sector auxilió a los jóvenes heridos y los trasladó hasta un puesto cercano del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), desde donde fueron derivados hacia el hospital local. A pesar de la atención médica recibida, Paulo Wenzel falleció más tarde en el centro de salud debido a la gravedad de la lesión sufrida.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal le atribuye a L.L.S. la presunta comisión de los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves (dos hechos), en calidad de autor.