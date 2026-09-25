Pronóstico de heladas en Río Negro y Neuquén para la noche del viernes 25 y madrugada del sábado 26 de septiembre de 2026

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) renovó el servicio de prevención de heladas para esta temporada frutícola y hortícola destinada a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén. Este pronóstico estará disponible, en principio, hasta el 31 de octubre de 2026. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad productiva de la región.

La información diaria consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30, más la actualización de la noche, aproximadamente a la hora 21. Esta última es la que publicará diario Río Negro en el sitio Rural.

La AIC informó, además, que en caso de que el pronóstico matutino de cada jornada indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podría extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro

Continúa el pasaje de un frente que provoca lluvias en la región, mejorando hacia la madrugada con disminución de la nubosidad. Vientos moderados con ráfagas regulares que moderan el descenso de la temperatura. Baja probabilidad de heladas.

Alto Valle Norte: Añelo, El Chañar, Vista Alegre, Dique Ballester

Cielo mayormente cubierto, inestable sobre la madrugada.

Presión en ascenso.

Vientos moderados del oeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC

Alto Valle Oeste: Senillosa, Plottier

Cielo cubierto e inestable, despejado sobre la madrugada

Presión en ascenso.

Vientos moderados a regulares del oeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC

Alto Valle Centro: de Confluencia a Valle Azul

Cielo cubierto e inestable, despejado sobre la madrugada

Presión en ascenso.

Vientos moderados a regulares del oeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC

Valle Medio: Chimpay, Choele Choel, Colonia Josefa

Cielo cubierto e inestable, despejado sobre la madrugada

Presión en ascenso.

Vientos moderados a regulares del oeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC

Valle de Viedma y Noreste: Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre

Cielo cubierto e inestable con lloviznas.

Presión en ascenso.

Vientos moderados a regulares del oeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC

Costa Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande

Cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto.

Presión en ascenso.

Vientos moderados a débiles del sudeste.

BAJA PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.