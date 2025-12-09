Se viene la 40° Corrida de Cipolletti: ya se agotaron los primeros cupos

Wendell, el más rápido de la Corrida de Cipolletti en 2025. (Foto: Florencia Salto)

La 40° edición de la Corrida de Cipolletti ya despierta expectativa y hoy se agotó la primera tanda de inscripciones a un valor promocional.

La carrera será el sábado 7 de marzo de 2026 y esta mañana se lanzaron los primeros 200 cupos a $35.000 pesos. En menos de cinco horas se agotaron.

Desde la organización aclararon que pronto habrá más novedades y se espera una nueva tanda promocional que incremente levemente su valor.

Como es habitual, la 40° edición de la Corrida de Cipolletti tendrá la prueba familiar de 4 kilómetros que largará a las 20 horas y la competitiva de 10K desde las 21:30.

Las categorías tanto para varones como para mujeres son: Juveniles, Mayores, Pre Veteranos, Veteranos A-G, Silla de ruedas y No Videntes (con acompañante obligatorio).

Los corredores tendrán como servicio una guía para la entrada en calor, puestos de hidratación, guardarropa y kit de participación.

Para la prueba familiar la apuesta es tener un récord histórico de inscriptos y la idea es llegar a 20.000. Próximamente informarán las fechas de inscripción.

Los antecedentes

La Corrida de Cipolletti tuvo su primera edición el 12 de marzo de 1986 con la participación de 70 corredores. Desde 2017 el circuito está homologado por la Confederación Argentina de Atletismo.

La última carrera este año tuvo la participación de 850 atletas. En la rama masculina se consagró el Jerónimo Wendell y en la femenina se impuso Renata Dolarhe, oriunda de Buenos Aires.