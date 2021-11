Jeldres fue el héroe y Madryn ascendió a la Primera Nacional

El delantero neuquino fue el héroe de la tarde para Deportivo Madryn, que derrotó a Racing de Córdoba y logró el primer boleto a la Primera Nacional. El encuentro se jugó en el estadio Julio Grondona de Sarandí.

Ricardo Pancaldo es el entrenador del Aurinegro, que tiene a Emiliano López (ex Deportivo Roca) y al neuquino Sebastián Jeldres en la delantera. Además, el ex Cipo Fabio Giménez está como volante central. Desde el banco ingresó otro ex Albinegro como Daniel Opazo

El árbitro fue el siempre polémico Adrián Franklin quien no inicidió en el resultado. Hubo una jugada discutida en el área de Madryn tras una simulación de Leandro Fernández, delantero de Racing. El juez, correctamente, no sancionó infracción y expulsó al entrenador y dos miembros del cuerpo técnico del equipo cordobés por la protesta.

La más clara del primer tiempo la tuvo Jeldres tras un corner, en medio de un contexto de pocas situaciones. Apenas comenzada la segunda parte, Matías García no pudo con el arquero Ojeda y en el rebote Fernández estrelló la pelota en el palo, en una chance increíble para Racing que no fue gol.

El conjunto cordobés pagó muy caro la falta de contundencia. Marinucci desbordó por derecha y metió un centro de puntín al medio del área, donde apareció Jeldres con un anticipo y frentazo impecable que venció al arquero para abrir el marcador a los 17′. El neuquino se sacó la camiseta en el festejo desaforado que generó alegría en toda la gente que viajó desde el sur del país.

⚽️ ¡Gol de @ClubMadryn! Sebastián Jeldres, con este gran cabezazo, marca el 1-0 contra Racing de Córdoba en Sarandí, en la final del Federal A.



Racing buscó el empate con todo pero entre la falta de precisión y Ojeda le negaron la igualdad. La última fue para Rinaudo, el lateral derecho del equipo de Medina, cuyo remate salió al lado del palo.

Deportivo Madryn fue superior en las áreas, llegó al gol mediante Jeldres y se quedó con el ascenso a la Primera Nacional.

»Es una alegría muy grande por mi familia que deben estar muy contentos en Santa Fe. Fueron siete finales (en lo personal) y lo pudimos lograr. Lo primero en lo que pienso es en ellos y en mis amigos. Es la primera vez que vivo esta alegría y no se como festejarlo», declaró Ricardo Pancaldo a la transmisión de la TV Pública.