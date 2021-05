Desbordó el sistema de salud en Cipolletti: «La culpa es de todos»

"Esta situación es insostenible", afirmó la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, sobre la crisis sanitaria que atraviesa la región por la pandemia del coronavirus. La médica dejó claro que el sistema sanitario desbordó ayer y que todo el personal de salud, público y privado, trabaja para evitar el colapso definitivo de la atención médica.



Ayer hubo un pico en la demanda por casos de covid y colapsó la guardia. De urgencia se convocó a agentes sanitarios que estaban de descanso, entre ellos médicos y enfermeros, para que den una mano en esta situación "límite" que vive la localidad. Muñoz destacó "el compromiso" del equipo de trabajo y aseguró que todo está desbordado, tanto el sistema público como privado.



"Ya no es más salud pública y privada, somos una sola, trabajando en conjunto para dar respuesta a esta pandemia, porque es algo que nunca vamos a dejar de hacer, pero en ningún lado se va a poder sostener esta demanda" indicó.



Sobre el acompañamiento de muchos profesionales en la jornada de ayer, la responsable del centro de salud de cabecera del Alto Valle Oeste señaló que: "Fue un acto muy valorable por parte de todos, una se siente muy acompañada por este equipo, pero somos personas como todos y la sociedad parece que no lo entiende".



Reconoció que la segunda ola está a punto de hacer colapsar el sistema y que gran responsabilidad la tiene la sociedad porque no respeta las normativas. Sostuvo que casi se triplicó el personal de salud desde el inicio de la pandemia y que se sumaron muchas camas de terapia intensiva, pero que la solución no es seguir sumando más recursos, porque no hay y porque debe haber un compromiso de la sociedad.

"Parece que la gente sigue sin entender, los únicos que toman conciencia son las personas que tienen un familiar o allegado enfermo, después seguimos igual. Siguen las fiestas clandestinas y cuando no hay una cama culpan al gobierno, al Estado. La culpa siempre la tiene el otro y tenemos que hacernos cargo, la culpa es de todos", manifestó.



Ayer hubo un gran trabajo en el hospital cipoleño para acondicionar el área de cardiología para atender pacientes covid, además un sector de la guardia se transformó en una sala de internación.



Muñoz alertó que la segunda ola afecta especialmente a personas jóvenes, menores de 50 años sin patologías previas, algo que no se observó durante la primera, ola, entre agosto y diciembre del año pasado.



"Ya no vemos personas adultas maures esperando un respirador o una cama, sino personas más jóvenes, se están muriendo personas de 40, 45 años sin patologías previas, entonces qué estamos esperando para tomar conciencia", señaló.