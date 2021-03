Desocupados de Edvsa cortan el acceso a un yacimiento en Allen

Un grupo de trabajadores desocupados que pertenecían a la empresa de servicios Edvsa (Electrificadora del Valle S.A.) cortan el acceso a un yacimiento gasífero de la localidad de Allen. La medida es total y por tiempo indeterminado hasta que tengan una solución. El bloqueo comenzó a primera hora de la mañana en el ingreso a la planta de separación de hidrocarburos de YPF. Hasta el momento no recibieron ninguna respuesta favorable a su reclamo.

En diálogo con "RIO NEGRO", Mario Morales en representación de los manifestantes, explicó que trabajaban en la EFO (Estación Fernández Oro, principal bloque hidrocarburífero de Río Negro) en la construcción de una planta de tratamiento de crudo bajo la empresa Edvsa. A mediados del año pasado, la firma comunicó que desde 2018 atravesaba una situación de crisis por la fuerte devaluación de la moneda local y el debilitamiento de la macroeconomía.

"En diciembre YPF le rescindió el contrato a la empresa", -detalló-, "y se comprometió a convocar a los trabajadores cesanteados cuando retomaran las obras con una nueva firma". El compromiso quedó establecido en un acta que se firmó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia con represtantes de cada una de las partes, inclusive el Sindicato de la UOCRA, indicó.

"Ahora comenzaron los trabajos con la empresa Pecom y a nosotros no nos han llamado. Somos todos de Allen y estamos desocupados. YPF no está cumpliendo el acta porque licitó nuevamente la obra pero no le dio prioridad a que la nueva empresa contrate a la gente desocupada".

Según Morales, son 25 las personas afectadas que viven en la localidad y que continúan sin una fuente de ingresos. "La empresa que está haciendo los servicios que es Pecom trajo gente de Neuquén y ciudades aledañas", agregó en relación a la falta de cumplimiento de la ordenanza municipal que prioriza la contratación de mano de obra local.

"El representante del gremio UOCRA fue a hacer la presentación a la Secretaría de Trabajo. Estamos esperando que haya alguna negociación pero hasta ahora no hemos tenido nada", señaló.