A casi un año de la polémica sigue sin resolverse el conflicto con EDVSA

“La estafa siguió, no se arregló anda, no le pagaron a nadie y están por cumplir un año de impunidad”. La frase pertenece a un empresario pyme de la región que fue duramente afectado por la maniobra financiera que ejecutó la empresa Electrificadora del Valle S.A. hace casi 11 meses.

A pesar del tiempo que pasó la situación no logró avances significativos para ninguna de las dos partes. Según relatan los involucrados en off the record con este medio “nadie cobró nada”, pero aún la empresa no logró conseguir los avales suficientes para homologar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que le permitiría a la empresa licuar la deuda y evitar la quiebra.

Acorde a la información del Banco Central (BCRA) la firma tiene un pasivo superior a los 1.272 millones de pesos a través de 2.848 cheques rechazados. Sin embargo, se estima que la deuda total de la empresa está cerca de los 2.500 millones de pesos si se tienen en cuenta los cheques que no se emitieron, los pagos por diversos medios que no se realizaron y otros contratos.

“Hasta que ellos no homologuen el APE son con un muerto vivo porque todos los embargos que tienen están caminando. Si ellos logran homologarlo, se levantan todas las medidas cautelares de la noche a la mañana, los obliga a asumir el plazo de pago de 5 años, y perdemos todos”, aseguró un empresario pyme que dialogó con este medio.

Según pudo averiguar este medio, el contador encargado de certificar el estado patrimonial y todos los informes de la empresa que se presentaron la Justicia, recibió una intimación de los empresarios locales porque detectaron que “hubo omisiones importantes”.

“Constatamos que la persona que le certifica los balances y los informes para la presentación al juez, omitió un montón de deuda para que la cosa camine. Están intentando una estafa procesal en Buenos Aires para sacar rápido el APE”, sumó una de las fuentes consultadas.

El objetivo de los denunciantes es continuar brindando información para que la empresa no logré homologar el APE y tenga que cancelar la millonaria deuda que dejó en la provincia de Neuquén. Sin embargo, el paso del tiempo no solo desvaloriza los montos a cobrar, sino que tampoco da garantías de lograr una situación favorable.

“A esta altura lamentablemente uno ve que estamos peleando con gente que tiene una estructura muy grande y muchos recursos. Al menos queremos demostrar esta situación para que los que puedan obligarlos a pagar lo que deben, lo hagan”, concluyó una de las fuentes consultadas.