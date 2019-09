Destrozaron un cajero en Neuquén pero no pudieron llevarse el dinero

La terminal quedó inutilizable pero no pudieron llevarse el botín. Foto: Gentileza.

Desconocidos reventaron un cajero automático del Banco Provincia Neuquén (BPN), ubicado en el barrio Confluencia, pero no pudieron llevarse dinero. La terminal fue inaugurada recientemente por la entidad.

Según confirmó Roberta Ghiglioni, responsable de Marketing y Comunicación del BPN, en declaraciones a la emisora LU5 los asaltantes utilizaron explosivos y dejaron inutilizable el equipo.

La representante del banco aseguró que todavía no se conoce que tipo de carga se puso para violentar la terminal, pero aseguró que no pudieron llevarse billetes. La estructura es blindada y está preparada para este tipo de ataques. Sin embargo, Ghiglioni dijo que no sirve más por lo que deberá ser reemplazada.

El cajero fue inaugurado a principios de este mes y contó con la participación del gobernador Omar Gutiérrez y el vicegobernador electo y presidente del BPN, Marcos Koopmann. Fue uno de varios dispositivos que se colocaron en distintos puntos de la ciudad.

En febrero de este año también intentaron robar una terminal pero en aquella oportunidad fue en la zona del Shopping del Oeste. Al igual que lo ocurrido en la madrugada de hoy los asaltantes no pudieron llevarse el dinero.