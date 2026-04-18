Ecos políticos: Entre tensiones mineras, secretos de gestión y deslices judiciales

Neuquén

Gentilezas académicas

Lorena Higuera, candidata a vicerrectora de la UNCo, señaló que no busca etiquetar a sus adversarios y que el debate debe centrarse en propuestas, más que en alineamientos políticos. La campaña transcurre con tono moderado y ciertas gentilezas de academia, con eje en la situación universitaria.

Los dos saludos que sobresalieron

El gobernador Rolando Figueroa cumplió sus 57. De la centena de saludos por redes que recibió hubo dos originales. Uno se destacó porque le dijo “feliz natalicio Capitán”, de Francisco Lépore. El otro fue de Tanya Bertoldi con un trasfondo político que refiere a las acciones de gobierno. Los otros fueron normales.

Un acto fallido del abogado de Luis

El abogado del intendente Luis Bertolini cometió un furcio cuando explicó las razones por las cuales el jefe comunal de Plottier no se presentaba a una audiencia. Javier Pino dijo que se debía a una “descompensación económica”. Una periodista le advirtió del error y ahí se corrigió, pero había seguido de largo. Luis, en qué te has convertido.

El túnel del tiempo en Añelo

Fernando Banderet hizo mención que hace “muchos, muchos años”, y repitió el “muchos”, no se invertía en urbanización por parte del municipio. Si son cálculos correctos, debe estar refiriéndose a una era geológica previa a Vaca Muerta o quizás a cuando el asfalto era todavía un sueño lejano. A ver Fernando, cuántos años son “muchos”.

Se va a revelar el secreto del Rayo Gaido

El intendente Mariano Gaido reveló lo que nadie se atrevió a preguntar: ¿por qué el Rayo McQueen domina su pantalla? Todos los lunes a las 6 AM muestra el celular antes de la reunión de gabinete. El intendente dijo que estaba listo para explicar que en Neuquén se gestiona a máxima velocidad y con los neumáticos bien puestos. ¡Parece que el plan de bacheo viene con turbo y mucha “velocidad”! El rayo McQueen en el fondo de la gestión Gaido.

El gran ábaco de Martín

Mientras el gremio ATE grita que en las farmacias de los hospitales solo hay eco y telarañas, el Ministro de Salud, Martín Regueiro, tiene otros datos (y muchos ceros). Con la precisión de un joyero suizo y la paciencia de quien cuenta granos de arroz, el funcionario desafía las denuncias de faltantes con un tablero mágico.

¿Dicen que no hay Tramadol? ¡Error! El ministro jura tener 71.480 pastillitas bajo la manga. O la observación se hizo en divino botón o existe alguien que se olvidó de hacer el pedido en algún centro de salud que, justo, fue el que tuvo problemas para hacer la provisión desde el depósito central. Con semejante stock, más que una gestión sanitaria, parece que Neuquén está a dos cajas de poder utilizar los comprimidos para repartir en cada centro. ¡A contar se ha dicho!

Río Negro

Paritaria pública y un antecedente negativo

Weretilneck desafió a la Unter y propuso transmitir las paritarias. El gremio aceptó, pero el exparitario de UPCN, Luis Rosas, recordó su pedido de 2018 para que ingresara la prensa en esas negociaciones. Eso no se permitió y recordó que era gobernador Weretilneck. Aun así, Rosas valoró esa posibilidad.

La reaparición, con críticas salariales

“Un esquema de supervivencia” para el personal judicial fue la opinión de la Naranja a la política salarial acordada por Sitrajur. Esa postura opositora identifica a legislativos y docentes con mejor “recomposición” en sus haberes. El documento Naranja también denuncia un “estancamiento de la Carrera Judicial”.

Alerta de la Cámara de Comercio serrana

La Cámara de Comercio de Sierra Grande irrumpió en la puja por el enripiado de la ruta 9 porque cuestionó a la empresa con mejor oferta por sus antecedentes en la ciudad. El titular de la entidad, Héctor Hinofuentes, citó proyectos inconclusos y deudas pendientes. La licitación fue llamada por la Provincia y los oferentes fueron cinco.

Críticas auténticas o estrategia electoral

El senador Enzo Fullone criticó al gobernador Weretilneck, que respondió y después se sumó el ministro Agustín Ríos. Reacciones auténticas o fundadas en la estrategia electoral. El oficialismo piensa en que Fullone crezca como referente de LLA, que permita bloquear o condicionar las aspiraciones de Aníbal Tortoriello en la fuerza de los hermanos Milei.

Villaverde marca terreno en Bariloche donde hay disidentes

La diputada libertaria Lorena Villaverde salió a celebrar esta semana la designación de la nueva delegada de Trabajo en Bariloche, Natalia Vega, y destacó que se “fortalece el territorio con personas idóneas”. En la misma ciudad, días antes, un grupo de dirigentes disidentes armó un encuentro con críticas a su gestión y aires de autonomía. Villaverde y la nueva delegada de Trabajo en la cordillera.

El enojo del gobernador con el municipio de Roca

La relación entre el municipio de Roca y el gobierno de Río Negro es oscilante. Esto quedó en evidencia en una entrevista con RN Radio cuando Weretilneck cuestionó la postura de la gestión de M.E. Soria sobre la política provincial. “El municipio de Roca no acompaña, porque lo único que vemos de parte del señor (José Luis) Berros —legislador opositor— es una diatriba permanente sobre la política minera de la provincia. O sea, hay que ponerse de acuerdo, queremos empleo desde la minería o no queremos”. “Ni el municipio de Roca, ni los legisladores que representan al municipio acompañan la política minera de la provincia, como ninguna de las políticas productivas”, afirmó molesto. Weretilneck cuestionó a los representantes de Roca.