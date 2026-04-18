Necrológicas de hoy, sábado 18 de abril de 2026

Buret, Omar Francisco El 14/04 despedimos con profundo dolor a quien fuera Omar Buret. Agradecemos su paso por nuestras vidas, por estar siempre presente y atento. En sus roles de papá, abuelo y suegro, siempre dando lo mejor y cultivando la vida familiar. Lo recodaremos siempre sus hijos Fabricio y Leonardo, sus nietos Santiago y Emiliano, y sus nueras Silvina y Laura.

caifal, isaias adrian Directivos y compañeros de Distribuidora Pablo S.A. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor

braicovich, wanda La Asociación Española Mutualista y Cultural del Alto Valle de Rio Negro participa el fallecimiento de la Sra. madre de Mirta Vallejos, empleada de la nstitución y la acompaña junto a sus familiares en este momento de dolor.

cerruti, luisa marina El Consejo Directivo, colegas y empleados del Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro acompañan a la familia Cerruti y a la familia Carrera en este momento de dolor.Elevamos una oración por su eterno descanso.

CERRUTI DE CARRERA, LUISA MARINA( GINA) Falleció en Gral. Roca a los 72 años. Su esposo: Hugo Carrera. Sus hijos: Leonardo, Patricia y Leticia. Sus hijos politicos: Marisel Suárez y Gustavo Bianco, sus nietos Emilia, Julia, Gino y Lara, herrmanos politicos, sobrinos, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a Cervantes son velados en sala «A» de Moreno y Belgrano de 9 a 14 horas.SERVICIO: CASA SAN JOSE. TRASLADO: EMPRESA DINIELLO

Braicovich, Wanda Falleció en Gral Roca a los 85 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales