El RIGI redefine las fronteras productivas de Vaca Muerta

En febrero de este año el gobierno nacional publicó el Decreto 105/2026 que amplió el alcance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a todo el upstream, abarcando así a la producción de petróleo y las obras vinculadas que inicialmente no habían sido contempladas. A menos de dos meses de su lanzamiento, ya son tres los proyectos presentados que tienen una destacada particularidad: se ubican en zonas que están fuera del foco central de Vaca Muerta, anticipando la expansión de las fronteras productivas del shale.



Vaca Muerta cumple este año sus nóveles 15 años desde que se realizó el primer pozo, y si se afina un poco la lupa, son apenas 13 años los que han pasado desde el inicio de la actividad en una forma continuada, con la puesta en marcha del proyecto Loma Campana.

En todos estos años la actividad se concentró en los alrededores de la localidad de Añelo, en lo que se conoce como la “zona caliente”, por la intensidad de su actividad.

Pero esto, ya está cambiando, y los primeros proyectos presentados al RIGI ampliado dan cuenta de que la actividad bajo el programa de aliento se darán en zonas que hoy están “frías”, pero en las que pisarán el acelerador.

Los dos primeros proyectos que se presentaron al RIGI ampliado corresponden a Tecpetrol y Pampa Energía, por las áreas Los Toldos II Este y Rincón de Aranda, respectivamente.

En el caso de la petrolera del Grupo Techint, la firma propuso una inversión de 2.500 millones de dólares en el bloque, con el objetivo de alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día.

De ese monto total, 1.500 millones de dólares se destinarán a la construcción de la infraestructura de tratamiento y transporte necesaria.

Pampa Energía propuso un megaplan de 4.500 millones de dólares de inversión para Rincón de Aranda, con la meta de llevar el bloque a un plateau de 45.000 barriles de petróleo por día, e incluyendo claro está, que la realización de plantas de tratamiento y redes de evacuación para la producción.

En tanto que el tercer proyecto ya anunciado para postularse al RIGI del upstream es en realidad un hub de –por ahora- cuatro bloques de la firma Phoenix Global Resources (PGR).

La operadora que tiene como socio mayoritario al enorme grupo suizo Mercuria, propuso un plan de inversión de 6.000 millones de dólares para el desarrollo de las áreas Mata Mora Norte y Mata Mora Sur, en Neuquén y Confluencia Norte y Confluencia Sur, en Río Negro.

La actividad en Vaca Muerta se extendió hasta ingresar en territorio rionegrino. (Foto: Cecilia Maletti)

Pese a la división geográfica, los bloque están literalmente pegados, lo que permite un desarrollo conjunto, con el objetivo en este caso de llevar la producción del hub a los 80.000 barriles de petróleo por día.

Todas estas áreas que buscan los beneficios del RIGI tienen una particularidad en común: se emplazan en la ventana del petróleo negro de Vaca Muerta y es por esto que permitirán extender las fronteras productivas de la formación.

Los Toldos II Este se emplaza mucho más cerca de Rincón de los Sauces y Mendoza, que de Añelo. Y representa un paso más en a actividad de lo que podría definirse como el “polo norte” de Vaca Muerta, con bloques vecinos como Bajo del Choique – La Invernada de Pluspetrol o El Trapial Este de Chevron.

Rincón de Aranda se ubica justo al norte de La Amarga Chica, la segunda área con más producción de petróleo de toda Vaca Muerta. Esto permitirá ampliar ese sector que no dista tanto de Añelo pero fundamentalmente se extiende hacia el este.

Pero si de este se trata, los bloques de PGR son los que empujan el alambrado de Vaca Muerta hacia el saliente, y los primeros en ingresar en tierras de la provincia de Río Negro.

Nación espera 7 proyectos del upstream

El secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, no solo destacó la modificación del ratio de rentabilidad que se hizo esta semana para los proyectos que pueden presentarse a este RIGI del upstream, sino que contó que estima que en total se presentarán siete proyectos.

El programa contempla un requisito de base que es lo que explica en gran medida esta extensión de las fronteras de Vaca Muerta, pues las áreas a abarcar no pueden tener actualmente un nivel de desarrollo importante, ya que se considera que en esos casos la rentabilidad ya está asegurada y no requieren de un programa de incentivos.