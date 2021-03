Di Giácomo sobre Soria: es un "denunciador serial, pendenciero y confrontativo"

El diputado nacional de Río Negro, Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) cuestionó con mucha dureza la designación del opositor Martín Soria como ministro de Justicia de la Nación al considerar que "Soria ministro es instituir la provocación".

Anoche, desde su cuenta en TW el exministro del gobierno durante la gestión de Alberto Weretilneck, fustigó al roquense. "Soria Ministro es instituir la provocación, si esperábamos una propuesta de reforma judicial seria, consensuada a través del diálogo, con rigor académico, apuntando a las necesidades y reclamos de celeridad, eficiencia y equilibrio, donde no haya sometimiento al poder político de turno y a los poderes permanentes", declaró.

Luego, definió a Soria -con quien compartió espacio político pero hace varios años están distanciados y han tenido fuertes cruces- como un denunciador serial sin fundamentos, pendenicero y confrontativo. "La designación de Martín Soria, sin formación ni experiencia en la materia judicial, denunciador serial sin fundamentos, pendenciero y confrontativo aparece como más acorde a intenciones de interferir y presionar a toda la justicia en beneficio de un sector que a llegar a las reformas para beneficio del conjunto".

Di Giácomo interpretó la decisión del presidente Alberto Fernández como funcional a "los mensajeros de la antipolítica". "Parecen no ver que provocar al soberano redunda en el desprestigio generalizado que solo sirve a los mensajeros de la antipolítica y por ende a dañar nuestra democracia", finalizó el diputado rionegrino, el primero de su partido en salir a hacer declaraciones públicas.

Por el momento, el senador nacional Alberto Weretilneck y máximo dirigente político de Juntos Somos Río Negro (JSRN) no se pronunció públicamente sobre la llegada de Martín Soria al ministerio de Justicia a nivel nacional.

El enfrentamiento entre Soria y Di Giácomo es de larga data. En 2016, el por entonces ministro de Gobierno había definido al intendente de Roca y presidente del Partido Justicialista rionegrino como una "caricatura de su padre". “Yo creo que muestra violencia verbal, una actitud general de desborde, de poca posibilidad de lo que significa gobernar en democracia”, y eso “lo está llevando al aislamiento”, dijo al sitio Vaconfirma.com.ar.

Años después, en 2019 durante la previa de la tradicional Fiesta de la Manzana, el ex ministro Di Giácomo lo acusó de "obstaculizar los trabajados que Provincia quiere realizar en la ciudad". "Este año en la Fiesta Nacional de la Manzana el intendente no permitió que esté presente Canal 10. Tampoco permitió las globas de los productos regionales, de productos genuinamente provinciales. En esto el intendente de Roca mezcla su locura política, su aislamiento y su gestión de rencor hacia al resto, con cuestiones que terminan perjudicando a artesanos y emprendedores de la provincia". "No hay diálogo posible con Martín Soria", había declarado.