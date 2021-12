Día del petróleo: la historia de los petroleros ya tiene su casa en Plaza Huincul

“No estamos en el bronce, somos héroes sin medalla. Sin estar en el bronce, nosotros defendimos esta soberanía y parte del país con trabajo”, sostiene José “Coco” Briceño trabajador ypefiano. Desde hoy, los veteranos de YPF y todas las personas que trabajaron en la actividad petrolera tendrán una casa museo en Plaza Huincul que permitirá conocer su origen y los principales hitos que marcaron la vida de los habitantes de las dos ciudades.

El lugar, que es un edificio situado en avenida San Martín –Ruta 22- y Azucena Maizani –Ruta 17– en el ingreso a Plaza Huincul tiene una ubicación privilegiada porque más allá de los habitantes de la comarca petrolera los visitantes que transiten la ruta pueden detenerse y recorrer las instalaciones. A pocos metros está el museo Carmen Funes.

Briceño integra la comisión de la asociación de veteranos y que desde hace más de dos décadas reúne objetos relacionados a la actividad petrolera y como trabajador de YPF. “Mi primera exposición fue en 1998 en casa de la Cultura ‘Enrique Muñoz’ y en el 2000 logré, a través del gobierno de Cutral Co el primer monumento, y de ahí seguí hasta que un amigo que ya partió y como tenía tanto material guardado me propuso hacer un museo y acá estamos, cumpliendo el sueño a mi amigo que se lo llevó el Covid y a todos los que partieron”, describe. No solo para los que trabajaron en YPF sino a todos los que tuvieron trabajo en el petróleo.

Briceño explicó que es para la gente que “nunca más desde el ‘92 se les hizo nada. No estamos en el bronce, somos héroes sin medalla y sin estar en el bronce. Nosotros defendimos esta soberanía y parte del país, con trabajo”.

Para organizar el museo, la asociación cuenta desde hace unos meses con el respaldo de la dirección Provincial de Patrimonio Cultural, a través del Ministerio de las Culturas. Andrés Ganem explicó que pidieron asesoramiento para montar el museo y “la cuestión técnica de cómo irán mostrando» el maerial. “La idea fue guiarlos y escucharlos también para saber qué historia es la que quieren contar para mostrarla con los objetos que tienen”, dijo el funcionario.

Luego, Sebastián Molina también de la dirección provincial destacó que los veteranos les compartieron anécdotas de trabajo, las condiciones que tuvieron a lo largo de los años y a través de las generaciones. “Con lo que nos contaron, más las investigaciones pudimos traerles información impresa para exponer en el museo y estuve colaborando con la organización y la puesta en valor de la muestra”, indicó.

Como hay muchos objetos, lo que realizaron fue la jerarquización y les encontraron un orden para que el visitante pueda hacer el recorrido y sepa de qué se trata. La casa tendrá el orden cronológico en el ingreso para entender cómo empieza YPF, y luego, vendrá el orden resaltado en eventos e instituciones. Se resaltó, por ejemplo, el incendio en el pozo Filo Morado, y se puede ver un traje ignífugo como el usado para extinguirlo.

El pozo Nº 1 –origen de la actividad hidrocarburífera en la provincia-, el hospital, las telecomunicaciones, las condiciones de vida. En este caso se buscaron núcleos temáticos para la muestra. “Es jerarquizar los más representativos. No es que se está tratando de contar la historia de YPF sino de los trabajadores y hay tantos objetos de diferentes épocas es porque hay un recuento de 100 años, sin perder la perspectiva del trabajador.

Después de la inauguración de este lunes, en coincidencia con el día nacional del petróleo la casa se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19.