Diego Frenkel: “Sentí que el lenguaje que conocía estaba en un callejón sin salida”

El músico Diego Frenkel lanzó “Frenkeltronic”, un nuevo disco de estudio en el que explora el terreno de la música electrónica, un camino que comenzó a transitar al encontrarse en una especie de “callejón sin salida” planteado por los modos tradicionales de abordar su labor artística.

“Sentía que los elementos que conocía y la narrativa de las canciones, como yo las hacía, se encontraban en un callejón sin salida. Sentía que el lenguaje del rock estaba en un callejón sin salida. Necesitaba relacionarme con otros materiales porque sentía que con esos elementos recorría siempre el mismo lugar”, explicó el artista a Télam.

El ex Clap y La Portuaria relató que se trató de un proceso iniciado a partir de una “crisis personal”, originada por los cambios políticos y sociales ocurridos en diciembre de 2015, que lo llevó a replantear la forma de encarar su trabajo, mientras giraba para presentar su disco “Ritmo” y avanzaba en la escritura del libro autobiográfico “A través de las canciones”.

El resultado fue “Frenkeltronic”, una obra conceptual que juega en todo sentido con la relación entre el hombre y la tecnología, y se completa con una puesta en escena performática, que incluye un juego de luces y la participación de dos bailarinas.

P- ¿Cómo fue a nivel técnico este proceso de componer con máquinas en vez de hacerlo con una guitarra, como era su costumbre?

R- Empecé a investigar y a aprender, y lo primero que surgió fueron ejercicios abstractos. Después, cosas experimentales. Como soy un apasionado de lo afro, del groove bailable, empecé a jugar con eso y, de a poco, todos estos elementos se fueron traduciendo en canciones.

P- ¿Qué pasaba mientras tanto en su interior?

R- Me desprendí de mi yo, de mi manera de hacer canciones. Lo hice desde un alter ego, que es Frenkeltronic, que es un ser digital, agenérico, no tiene edad. Eso me liberó mucho. Es un juego con la virtualidad, pero no deja de estar mi conciencia y mis letras. Aunque en el campo lírico también me liberó porque escribí desde un lugar menos personal.

P- ¿Considera que hay un juego entre lo frío de las máquinas, presente en ese alter ego, y lo orgánico aportado por su conciencia y sus letras?

R- Yo replantearía la idea de frío y orgánico como elementos separados. Una guitarra eléctrica o un violín son fuertes elementos tecnológicos. Esto no es más que otro instrumento. En el arte, los materiales fríos se complementan con los cálidos, no generan necesariamente una falta de alma. Al contrario, conduce a un lugar del alma. Es una mezcla. No lo juzgaría ni de cálido, ni de inorgánico. Lo que sí, es algo “desentimentalizado”, porque hay una mayor distancia de lo personal, del yo. La temática del disco tiene que ver con lo que le pasa a un ser humano, con el aislamiento y la virtualidad, la extensión de nuestros cuerpos puestos en los aparatos. Ese maridaje entre los aparatos y el cuerpo que nos está convirtiendo en cyborgs, pero no lo considero necesariamente negativo.

P- ¿Sintió limitaciones a nivel estilístico?

R- Los límites te generan una libertad porque tener todas las posibilidades por delante, es abismal, angustiante y difícil. Decidir hacerlo así fue una limitación que me dio libertad. Los límites de contención generan libertad. Es como la presencia del Estado. Es difícil que un Estado presente genere falta de libertad. En este caso, el Estado y la ley sería hacer un disco de música electrónica. Esos son los límites y con eso aparece un aparato creativo muy fuerte. Es interesante ese ejercicio.

Show + nuevo video por streaming

Aunque la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus aplazó los shows de Frenkel, parte del espíritu de esta puesta podrá verse con el estreno del video del tema “Politeístas”, previsto para mañana, a las 20, en una transmisión en vivo que realizará desde su cuenta de Instagram. Allí, el músico interpretará algunas canciones de su repertorio histórico a pedido del público, con el que interactuará. Luego mostrará algunas composiciones del nuevo disco y, finalmente, exhibirá el video en el que participan las bailarinas Vicky Delfino y Carla Rimola, dirigidas por la coreógrafa Josefina Gorostiza.

Télam