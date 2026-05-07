La 9° fecha de la Liga Confluencia arranca con dos adelantos: la programación completa

La fecha inicia en Roca, con el atractivo cruce entre el Carcelero y el equipo cipoleño.

Este jueves se abre la 9° fecha del torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia. Con cuatro adelantos, se pone en juego una fecha clave para la pelea del título.

Desde las 21:30, Petroleros y Unión Deportiva Catriel protagonizarán el clásico del Río Colorado en La Pampa. Además, la pelota rodará en Roca. A las 22, Argentinos del Norte recibirá en el Zit Formiga a La Amistad, que de ganar quedará como único puntero hasta que juegue Cimac.

La acción continuará el viernes con otro derbi: en el predio 15 de octubre, Cipolletti y Deportivo Roca reeditarán una nueva edición del clásico rionegrino (16:00), donde ya se confirmó que habrá público visitante. El otro duelo de la jornada será Fernández Oro – Unión desde las 21:30.

La 9° fecha se cerrará el domingo con tres partidos. En Roca y a las 15, Cimac buscará un nuevo triunfo ante Pillmatún para seguir en lo más alto del campeonato. En simultaneo, Deportivo Huergo se medirá en su casa ante Atlético Regina, que quiere volver a la senda del triunfo luego de tres partidos.

Por último, en el Dante Vesprini, Círculo Italiano tratará de obtener su primera victoria en el año ante San Martín. El duelo se jugará desde las 15:30.

Las posiciones: Cimac (18), La Amistad (17), Atlético Regina (15), Deportivo Roca (13), Unión (12), Argentinos del Norte (12), Petroleros (12), San Martín (10), Deportivo Huergo (8), Cipolletti (7)*, Catriel (7), Pillmatún (7)*, Fernández Oro (6), Círculo Italiano (3).

*Partido pendiente.

La programación de la Zona Ascenso

La 9° fecha de la Zona Ascenso se disputará en su totalidad el domingo. A las 15 horas habrán cuatro partidos: el líder San Isidro recibirá a Deportivo Mainque, que viene de sumar sus primeros puntos en la fecha pasada. El Salvador jugará contra Independiente de Catriel, Maracacinho se medirá en Cinco Saltos a Alto Valle y Chichinales – Deportivo Godoy jugarán el duelo más atractivo de la fecha.

En Allen y a las 15:30, San Carlos se cruzará contra CECAP. La fecha finalizará desde las 16, cuando San Sebastián se vea las caras contra Experimental.

Las posiciones: San Isidro (18), Deportivo Godoy (16), Experimental (15), CECAP (15), Chichinales (15), San Carlos (13), Independiente de Catriel (13), San Sebastián (8), Alto Valle (6), Maracacinho (6), Mainque (3), El Salvador (2).